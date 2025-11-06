최고 권위 보디빌딩 대회 스페인서 개최… 최서영 포함 대표팀 12명 출격

사진=대한보디빌딩협회 제공

최서영. 사진=대한보디빌딩협회 제공

최고 권위의 보디빌딩 대회에 한국 대표팀 선수들이 출격한다.

대한보디빌딩협회(KBBF)는 오는 13일부터 17일까지 스페인 산타 수산나에서 열리는 ‘2025 IFBB 세계피트니스선수권대회 및 IFBB 남자 월드 시리즈’에 선수단을 파견한다.

이번 대회는 세계피트니스&보디빌딩연맹(IFBB)이 주최하는 세계 최고 권위의 국제대회다. 각국을 대표하는 보디빌딩 및 피트니스 선수들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 자리다. 대표팀은 13일 선수등록 및 계측을 시작으로 경기를 치룬 후 19일 귀국 예정이다.

대표팀은 12명의 선수를 포함해 감독, 코치, 심판진 등 총 23명이다. 국내 주요 대회에서 뛰어난 성적을 거둔 여자 비키니·보디피트니스·피지크 종목의 대표 선수들도 포함됐다.

특히 2025 IFBB 아시아선수권대회에서 마스터 여자 보디피트니스 일반부와 마스터, 오버롤전까지 3관왕을 달성한 최서영을 비롯해, 2025 Ms. Korea 대상 수상자 노소정, 그리고 김미소, 김민서, 김유경, 김지현, 박선연, 변혜진, 손은영, 유경희, 이예린, 임효주 등 국내 정상급 선수들이 출전해 한국 피트니스의 국제 경쟁력을 입증할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

