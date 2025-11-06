골프엘보·테니스엘보, 팔꿈치 통증 심하다면… 초기 비수술 치료가 효과적

가을철을 맞아 야외 스포츠 활동이 활발해지면서 팔꿈치 통증을 호소하는 이들이 늘고 있다. 특히 골프나 테니스 등 특정 운동으로 인해 발생하는 ‘골프엘보(내측상과염)’와 ‘테니스엘보(외측상과염)’는 단순 근육통으로 오인하여 방치하기 쉽지만, 방치 시 만성화되어 심한 고통을 유발할 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 강조된다.

골프엘보로 불리는 내측상과염은 골프 스윙 시 잘못된 자세나 과도한 힘 사용으로 팔꿈치 안쪽 힘줄에 손상이 발생하며, 테니스엘보인 외측상과염은 팔꿈치 바깥쪽 힘줄에 미세한 손상이 반복적으로 축적되어 통증을 유발한다.

이들 질환은 스포츠 활동 외에도 반복적인 팔 사용이 많은 직업군이나 주부에게서도 흔히 발생한다. 초기에는 가벼운 뻐근함이나 땅기는 느낌으로 시작되지만, 물리적 부담이 지속되거나 치료 시기를 놓칠 경우 극심한 통증으로 일상생활에 큰 지장을 초래할 수 있다.

이러한 팔꿈치 통증을 예방하기 위해서는 운동 전후 충분한 스트레칭을 통해 팔꿈치에 가해지는 부담을 줄이고, 과도한 팔 사용 후에는 충분한 휴식을 취하는 게 중요하다. 또한 올바른 자세와 적절한 근력 운동을 통해 팔꿈치 주변 근육을 강화하는 것도 도움이 된다. 그러나 자가 관리만으로 증상 호전이 어렵거나 통증이 일주일 이상 지속될 경우, 의료기관을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 필요하다.

팔꿈치 통증의 치료는 증상의 정도와 진행 상태에 따라 다양하게 적용된다. 초기 단계에서는 물리치료, 약물요법, 주사치료, 체외충격파 등 비수술적 보존 치료를 통해 염증을 완화하고 통증을 조절해 증상 호전을 기대할 수 있다. 이러한 보존 치료는 환자의 부담이 적고 회복이 빠른 게 장점이다.

하지만 보존적 치료에도 불구하고 통증이 완화되지 않고 증상이 지속되는 만성적인 경우에는 ‘최소침습 경피적 초음파 건절제술(TENEX, 테넥스)’과 같은 보다 적극적인 비수술 치료법을 고려할 수 있다. 테넥스 시술은 초음파를 활용하여 통증의 원인이 되는 손상된 힘줄 조직만을 정교하게 찾아 제거하는 시술이다. 약 0.3mm의 미세 바늘을 사용하므로 절개 부위가 작아 흉터가 거의 남지 않으며, 출혈이나 감염 등 합병증 위험이 낮은 것으로 알려져 있다.

시술 시간이 짧고 회복이 빨라 일상생활 복귀가 용이하며, 통증의 근본적인 원인을 제거하여 효과적인 통증 완화와 낮은 재발률을 기대할 수 있다. 이 시술은 팔꿈치 외에도 어깨나 아킬레스건 등 다양한 부위의 힘줄 손상에 적용 가능하며, 국소 마취로 진행되어 환자의 부담을 최소화한다.

성공적인 치료 효과를 위해서는 시술 이후 환자의 적극적인 관리와 의료진과의 긴밀한 소통이 중요하다. 꾸준한 스트레칭과 재활 운동을 통해 근력을 유지하고, 통증 재발을 방지하기 위한 생활 습관 개선 노력이 병행돼야 한다. 또한 정확한 진단과 개인별 맞춤 치료 계획 수립을 위해 의료진과 충분히 상담하고, 시술 전후 예상 효과, 회복 기간, 발생 가능한 부작용 등에 대해 충분히 정보를 습득하는 게 필요하다.

정승호 더힘의원 문정점 원장은 "골프엘보, 테니스엘보와 같은 팔꿈치 통증은 초기 진단과 적절한 치료가 무엇보다 중요하다"며 "초기에는 비수술적 보존 치료만으로도 충분히 개선될 수 있으니 통증 발생 시 조기에 의료기관을 내원하는 것이 바람직하다"고 설명했다.

이어 "보존적 치료에도 호전이 어려운 경우, 최소침습 경피적 초음파 건절제술인 테넥스를 고려해볼 수 있다”며 “이는 절개 부위가 작고 회복이 빠르다는 점에서 환자의 부담을 줄일 수 있는 효과적인 치료 대안이 될 수 있다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]