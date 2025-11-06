“4등급馬 단거리 최강은 나”…상위 등급 향한 폭풍질주 예고

하반기 상승세를 타며 반전을 노리는 경주마들이 격돌한다.



‘제14회 스포츠월드배’가 오는 9일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 제7경주로 펼쳐진다. 국내산 4등급 경주마 중에서도 레이팅 50 이하의 마필들이 출전해, 총 상금 6000만원을 두고 1200m 단거리 승부를 펼친다. 이번 경주는 상위 등급 진입을 향한 치열한 접전이 예고돼 시선이 집중된다.



올해는 실전 경험을 쌓으며 가능성을 보여주기 시작한 경주마들과 잠재력이 돋보이는 기대주 등 총 11두가 출전 명단에 이름을 올렸다.



◆토호마켓(19전 2/4/2, 레이팅 45, 한국 암 4세 갈색, 부마: 레볼루셔너리, 모마: 물보라, 마주: 최임규, 조교사: 김동균)

토호마켓

꾸준하고 안정적인 실력을 자랑한다. 지금까지 총 19번의 경주에 출전했으며, 그중 무려 15번이나 5위 안에 들며 높은 입상률을 기록했다. 꾸준한 성적 덕분에 최근 6회의 경주에서 거둔 상금만 놓고 보면, 이번 출전마들 가운데 가장 높은 금액을 기록하고 있다. 출발 반응이 좋은 것도 큰 강점이다. 스타트 순간 빠르게 치고 나가며 선두권에서 경주를 이끌어가는 전개를 구사한다. 주로 단거리 위주의 경주에 출전해왔지만, 아직 1200m 거리에서는 3위 안에 든 적이 없어 이번 경주에서 한계를 극복할 수 있을지가 관전 포인트다.



◆제라퀸 (22전 2/2/2, 레이팅 36, 한국 암 4세 갈색, 부마: 선더모카신, 모마: 제라진, 마주: 하늬바람, 조교사: 김동철)

제라퀸

1200m 경주에 가장 많은 경험이 있는 말이다. 최근 1200m 경주에서 1분14초2의 기록을 세워, 이번 출전마들 중 가장 빠른 기록을 보유하고 있다. 특히 직전 경주에서는 출발부터 선두를 지키며 결승선을 통과하는 인상적인 모습을 보여줬다. 이를 통해 한동안 이어졌던 부진에서 벗어나 완전히 회복된 모습을 증명했다. 현재까지 벌어들인 상금은 자신의 경매가의 4배를 넘어설 만큼 꾸준한 성장을 이어가고 있다.



◆마이던 (4전 0/0/1, 레이팅 37, 미국 수 2세 갈색, 부마: BRETHREN, 모마: SOUTHERN TODDY, 마주: 권경자, 조교사: 정호익)

마이던

현 서울 소속 조교사 중 누적 승률 1위를 기록하고 있는 정호익 조교사의 세심한 관리 아래 성장하고 있다. 정 조교사는 ‘문학보이’, ‘원평스톰’, ‘원평스킷’ 등 최근 다수의 기대주를 배출했다. 특히 어린 경주마들을 체계적으로 조련하는 데 강점을 보여왔다. 이번 말 역시 추입형 주행 습성을 지닌 마필로, 데뷔 이후 치른 세 차례의 1200m 경주에서 10위, 5위, 3위를 기록하며 뚜렷한 성장세를 나타내고 있다. 주행 밸런스와 힘이 안정화되고 있으며, 최근에는 경주 초반부터 존재감을 드러내고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]