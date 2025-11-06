롯데칠성, 소비침체 속 선방… 제로음료·해외사업 성장에 3Q 영익 16.6%↑

롯데칠성음료가 올해 3분기 영업이익 918억원을 기록, 전년 대비 16.6% 증가했다고 밝혔다. 음료 부문에서는 제로 제품과 에너지음료가 성장세를 이끌었고, 주류 부문은 비용 효율화로 수익성이 개선됐다. 글로벌 사업도 수출 확대로 실적 개선에 기여했다.

롯데칠성음료가 올해 3분기 연결 기준 매출액 1조792억원, 영업이익 918억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 1.3%, 영업이익은 16.6% 증가했다.

음료 부문(별도 기준) 매출은 5384억원으로 전년 대비 0.1% 감소했으나, 영업이익은 551억원으로 4.3% 늘었다.

내수 소비 부진과 원재료·환율 부담이 지속된 가운데 주스·생수·스포츠음료 매출이 하락했다. 반면 탄산음료는 ‘칠성사이다 제로’를 중심으로 ‘제로’ 제품 수요가 유지되며 0.3% 증가했다. 에너지음료는 ‘핫식스 더킹 아이스피치 제로’ 등 신제품 출시 효과로 23.5% 성장했다.

음료 수출은 ‘밀키스’, ‘레쓰비’, ‘알로에주스’ 등 글로벌 판매 호조로 전년 대비 7.5% 증가했다. 회사는 ‘펩시 제로슈거 모히토향’, ‘칠성사이다 제로 오렌지’ 등 제로 라인업 확장과 단백질 보충형 음료 ‘핫식스 더 프로’, ‘오트몬드 프로틴’ 등을 통해 건강 지향 제품군 강화에 속도를 내고 있다.

주류 부문(별도 기준)은 매출 1933억원으로 전년 대비 5.3% 감소했으나, 영업이익은 139억원으로 42.7% 증가했다. 경기 침체로 소주를 제외한 주류 내수 카테고리 전반의 매출이 줄었지만, ‘처음처럼’ 리뉴얼과 제로슈거 소주 ‘새로’ 판매 확대 등으로 소주 매출은 2.3% 증가했다. 주류 수출도 과일소주 ‘순하리’ 등을 중심으로 3.6% 늘었다.

글로벌 부문 매출은 3842억원으로 9.5% 증가했고, 영업이익은 207억원으로 44.8% 늘었다.

필리핀 법인은 구조 효율화 추진으로 흑자 전환에 성공했고, 미얀마 법인은 주력 제품 판매 확대에 힘입어 매출이 47.3% 증가했다. 회사는 글로벌 K푸드 수요 확대에 대응해 유럽·미국 등 선진 시장 공략과 함께 보틀링 사업 확대 가능성도 검토 중이다.

롯데칠성음료 관계자는 “제로 음료, 단백질 음료 등 소비 트렌드에 맞춘 제품 포트폴리오 확대로 미래 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.

