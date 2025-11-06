가을철 심해지는 여드름 흉터, 맞춤형 병합 치료로 관리하세요

깊어가는 가을, 형형색색의 단풍이 절정을 이루며 마음을 풍요롭게 하는 시기다. 하지만 피부는 지치기 쉬운 시기다. 실제 이맘때 울긋불긋 올라오는 피부 트러블로 고민하는 이들이 적지 않다.

가을철 건조한 공기와 함께 찾아오는 낮은 습도, 그리고 큰 일교차는 피부의 유수분 균형을 깨뜨리고 민감하게 만든다. 특히 피부 속 수분 함량이 줄어들고 피지 분비량이 감소하면서 피부는 쉽게 건조해지고, 그 결과 각질층이 두껍게 형성된다. 이러한 과도한 각질은 피지와 노폐물 배출을 방해하며 모공을 막아 염증을 유발, 여드름 발생을 촉진하게 된다.

뿐만 아니라 실내외의 급격한 기온 변화 또한 피부의 수축과 이완을 반복시켜 각질층의 수분 증발을 가속화하고 모공을 폐쇄시켜 여드름 염증으로 이어지기 쉽다.

특히 여드름 자체보다 더 큰 문제는 오랫동안 남는 흉터이다. 치료 시기를 놓치거나 반복적인 자극으로 피부에 깊이 새겨진 여드름 흉터는 단순한 미용 문제를 넘어 자신감 저하 및 대인관계 위축을 초래할 수 있다. 특히 직장생활이나 사회 활동이 활발한 20~30대 연령층에게는 외모 스트레스가 일상 전반에 부정적인 영향을 미치기도 한다.

여드름 흉터는 형태와 깊이, 발생 부위에 따라 박스형, 롤링형, 아이스픽형 등으로 다양하게 분류된다. 한 사람의 얼굴에서도 여러 형태가 복합적으로 나타나는 경우가 많아, 이러한 복잡한 흉터 구조에는 단일 시술만으로는 만족스러운 결과를 기대하기 어렵다. 이에 따라 최근에는 환자 개개인의 상태에 맞춘 다양한 병합 치료가 주목받고 있다.

여드름 흉터 개선을 위한 대표적인 치료법으로는 CO2프락셀이나 피코프락셀과 같은 레이저 시술이 있다. 이들 시술은 흉터 조직을 정밀하게 제거하고 피부 재생을 유도하여, 반복 시술을 통해 피부결 및 톤 개선에 기여한다.

최준원 김포 월드베스트의원 대표원장에 따르면 시술 효과를 극대화하기 위해 인트라셀, 스킨부스터, PDRN 주사 등을 병합하는 치료 방식도 선호된다. 이러한 병합 요법은 피부 콜라겐 생성을 촉진하고 재생 능력을 끌어올려 치료 효과를 높인다. 그는 “쥬베룩과 같은 스킨부스터는 피부 내 미세 염증을 완화하고 흉터 주변 조직 재구성을 돕는 역할을 한다”며 “여드름 흉터는 자연적으로 회복되기 어려우므로, 각기 다른 깊이와 범위를 가진 흉터일수록 개별 맞춤 접근이 필수”라고 말했다.

다만 단순히 여러 시술을 병행하는 것을 넘어 개개인의 피부 반응, 조직 상태, 과거 치료 이력 등을 종합적으로 고려한 면밀한 치료 계획 수립이 선행돼야 한다는 게 최 원장의 설명이다. 또한 시술 후에는 색소 침착이나 피부 자극을 최소화하기 위한 체계적인 사후 관리가 반드시 동반되어야 만족스러운 결과를 얻을 수 있다.

최준원 원장은 "여드름 흉터는 단순한 자국이 아닌 피부 구조 자체의 손상으로, 정밀한 치료 접근이 필요하다"며 "환자 개개인의 피부 상태에 맞는 맞춤 치료를 위해 레이저, 주사 등 다양한 치료법을 효과적으로 조합해야 한다"고 강조했다.

이어 "여드름 흉터는 재발 가능성이나 색소 변화 등 부작용의 여지도 있는 만큼, 경험 많은 의료진의 전문적인 계획 수립과 철저한 사후 관리 시스템이 중요하다"며 "치료 전 충분한 상담을 통해 기대 효과와 주의사항을 명확히 이해하고 진행하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]