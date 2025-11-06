이미주, 4년 만에 안테나와 전속계약 종료…새로운 출발 예고

러블리즈 멤버 출신 이미주. 사진 = 안테나

러블리즈 출신 이미주가 안테나와 4년간의 전속 계약을 마치고 새 출발을 준비한다.

안테나는 6일 공식 SNS를 통해 “당사와 미주는 앞으로의 활동 방향에 대한 진솔한 대화와 충분한 논의 끝에 이달 부로 동행의 마침표를 찍게 됐다”고 밝혔다.

이어 “미주는 음악, 예능 등 다양한 분야를 넘나들며 자신만의 매력을 각인시켜 왔다. 밝은 미소와 긍정적인 에너지, 솔직한 매력으로 존재감을 빛내온 그와의 여정은 저희에게도 소중한 추억으로 남을 것”이라고 전했다.

또한 “앞으로도 미주가 자신만의 빛을 이어갈 수 있도록 따뜻한 관심과 응원 부탁드린다. 그동안 미주를 아껴주신 모든 분께 다시 한 번 감사드린다”고 덧붙였다.

한편 이미주는 2014년 그룹 러블리즈로 데뷔해 ‘Ah-Choo(아츄)’, ‘Destiny(데스티니)’, ‘안녕’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2021년 팀 해체 후 솔로로 전향한 그는 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’, ‘식스센스’ 등에 출연하며 남다른 예능감을 입증했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

