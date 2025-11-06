겨울골프 더 즐겁게… 더 시에나 제주CC, 시즌 한정 혜택 출시

제주의 겨울 골프가 깊이를 더하고 있다.

더 시에나 제주CC가 겨울 골프 시즌을 맞아 겨울 한정 신규 메뉴와 송년 모임 혜택, 고객 참여형 SNS 이벤트를 포함한 시즌 프로그램을 선보이며 라운드 경험 전반을 풍성하게 확장한다.

더 시에나 제주CC의 이번 시즌 메뉴는 스타트하우스에서 제공된다. 다양한 어묵과 유부주머니를 담은 모둠 어묵탕과 센노유메 사케 2잔이 포함된 세트(4만 원), 그리고 가래떡 구이(1만5000원)가 준비돼 있다. 겨울 라운드 특성상 따뜻한 식음수요가 높아지는 점을 고려한 구성으로, 라운드

전후 체온 회복과 간단한 휴식에 적합한 메뉴다.

또한, 송년 시즌 단체 고객을 위한 혜택도 마련되어 있다. 3팀 이상(4명 기준) 단체 라운드 후 디너 이용 시 와인 또는 생맥주가 제공되며, 주중 그린피 이용권 1매를 추가 지원한다.

연말 라운딩과 모임 수요가 집중되는 시기를 고려한 프로그램으로, 고객 만족도 제고와 재방문 유도 효과가 기대된다. 그 뿐만 아니라, 더 시에나 라이프의 베스트 드레서 SNS 이벤트도 함께 진행된다. 더 시에나 라이프 제품 착용 후 인스타그램 인증 게시물을 등록하면 심사를 거쳐 월별·연간 베스트 드레서를 선정한다. 선정 고객에게는 사은 혜택이 제공되며, 브랜드는 이번 이벤트를 통해 스타일 기반 커뮤니티 문화를 확장할 계획이다.

최근 더 시에나 그룹은 경기도 광주의 더 시에나 서울CC(옛 중부CC), 경기도 여주의 더 시에나 벨루토CC(옛 세라지오GC)를 인수하며 수도권–제주권을 연결하는 골프 네트워크를 구축했다. 각 골프장마다 클럽의 특성에 기반한 시설과 서비스가 고도화가 이어지고 있으며, 더 시에나 제주CC의 이번 겨울 프로그램 역시 제주권 골프 경험의 완성도를 높이려는 겨울 전략으로

풀이된다.

더 시에나 제주CC 관계자는 “이번 겨울 시즌 한정 혜택은 새로운 메뉴 도입과 단체 특전, 라이프스타일 캠페인을 결합한 방식”이라며 “골프 경험과 미식, 그리고 패션 요소를 통합해 고객에게 풍부한 경험을 선사하는 것이 목적”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]