아카이브 청담, ‘2025 콘텐츠IP 마켓’ 참가… 아트 라이선스 협업 작가 모집

미술 IP 플랫폼 아카이브 청담(운영사 마롱컴퍼니)이 오는 25일부터 27일까지 서울에서 열리는 ‘2025 콘텐츠IP 마켓’에 참가한다.

아카이브 청담은 올해 캐릭터 라이선싱페어, 미국 UKF 스타트업 행사 등에서 10건 이상의 아트 콜라보레이션 프로젝트를 중개하며 주목받은 플랫폼이다.

‘콘텐츠IP 마켓’은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 국내 최대 규모의 IP 비즈니스 행사로, 콘텐츠 제작·기획·유통 기업과 브랜드, 창작자들이 한자리에 모여 협업 기회를 모색하는 자리다.

아카이브 청담은 이번 행사에서 기업과의 협업을 희망하는 작가들을 대상으로 한 아트 라이선스 협업 모집 프로그램을 운영한다.

모집 대상은 브랜드 콜라보레이션 사례 및 콘텐츠를 보유한 작가, 전시 및 콘텐츠 소개가 가능한 작가, 기업 협업을 희망하는 작가 등이다.

이번 프로그램에 참여하는 작가들은 행사 기간 동안 콘텐츠 전시 및 홍보, 국내외 기업 네트워킹, 협업 기회 및 세일즈 연계 지원 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

아카이브 청담은 작가와 브랜드를 연결해 아트 콜라보 및 아트 라이선싱 프로젝트를 추진하는 플랫폼이다.

운영사 마롱컴퍼니는 “이번 콘텐츠IP 마켓 참여를 통해 기업과 작가 간 실질적인 협업 기회를 확대하고, 예술과 산업의 접점을 넓혀나갈 것”이라고 밝혔다.

자세한 내용은 아카이브 청담 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]