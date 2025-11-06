넷마블, 3분기 영업익 909억…전년 대비 38.8%↑

넷마블 CI. 넷마블 제공

넷마블은 2025년 3분기 연결기준으로 매출 6960억원, 영업이익 909억원, 당기순이익 406억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 7.5%, 영업이익은 38.8%, 당기순이익은 97.1% 증가했다. 전 분기 대비로는 각각 3.0%, 10.1%, 74.7% 감소했다. 넷마블의 올해 3분기까지 누적 매출은 2조375억원, 누적 영업이익은 2417억원으로 집계됐다.

3분기 해외 매출은 4726억원으로 해외 매출 비중은 68%를 기록했다. 지역별 매출 비중은 북미 34%, 한국 32%, 유럽 11%, 동남아 8%, 일본 8%, 기타 7%로 다변화된 포트폴리오를 유지 중이다.

3분기의 경우 지난 8월26일 출시한 ‘뱀피르’의 흥행과 지난 5월 중순 선보인 ‘세븐나이츠 리버스’의 온기 실적이 더해져 매출과 영업이익 모두 전년 대비 눈에 띄는 성장을 보여줬다. 견고한 매출 및 자체 IP 비중확대에 따른 지급수수료율 감소세 지속으로 영업이익률은 13.1%를 기록했다.

넷마블은 4분기에 ▲나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브를 출시할 계획이며, 내년에는 ▲스톤에이지 키우기 ▲일곱 개의 대죄:오리진 ▲솔:인챈트 ▲몬길: 스타 다이브 ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲이블베인 ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 ▲프로젝트 옥토퍼스 등 총 8종의 기대 신작을 선보일 예정이다.

김병규 넷마블 대표는 “올해 RF 온라인 넥스트, 세븐나이츠 리버스, 뱀피르 등 신작의 연이은 흥행으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 다시 한 번 입증했다”며 “내년에는 일곱 개의 대죄: 오리진, 몬길: 스타 다이브 등 다수의 기대작을 통해 넷마블의 게임 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 시장에서 넷마블만의 차별화된 성과를 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 넷마블은 오는 13일부터 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2025에서 이블베인, 나 혼자만 레벨업: 카르마, 일곱 개의 대죄: 오리진, 몬길: 스타 다이브,솔: 인챈트 등 총 5종의 기대작을 선보일 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]