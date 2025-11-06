‘개막 코앞’ 여자농구, 올 시즌 가장 기대되는 선수는 우리은행 이민지

사진=WKBL 제공

여자프로농구 새 시즌 개막을 앞두고 미디어와 팬, 선수들이 가장 기대되는 선수로 신예 이민지(우리은행)의 이름이 최상단에 우뚝 섰다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 오는 16일 개막하는 BNK금융 2025~2026 여자프로농구를 앞두고 팬, 6개 구단 선수단, 미디어 관계자를 대상으로 진행한 시즌 예측 설문조사 결과 일부를 공개했다.

6일 공개된 설문 결과에 따르면, 올 시즌 기량 발전이 가장 기대되는 국내 선수로 이민지가 선정됐다. 이민지는 미디어 26.5%, 팬 13.1%, 선수 12.6%의 지지를 받으며 모두 1위를 기록했다. 지난해 신인선수 드래프트 전체 6순위로 지명된 이민지는 올해 19세 이하(U-19) 국가대표로 활약한 바 있다. 이 밖에도 지난 2024~2025시즌 신인상을 받은 홍유순(신한은행)을 비롯, 송윤하(KB국민은행)와 최예슬(삼성생명), 정현(하나은행) 등이 순위권에 올랐다.

가장 기대되는 아시아쿼터선수로는 선수와 미디어는 이이지마 사키(하나은행)를, 팬은 세키 나나미(우리은행)를 1위로 뽑았다. 올 시즌 아시아쿼터선수 드래프트 전체 1순위로 하나은행의 유니폼을 입게 된 사키는 선수 33.0%, 미디어 38.8%로 가장 많은 표를 얻었다. 2025 박신자컵에서 한 경기 35득점을 기록하며 강렬한 인상을 남긴 나나미는 팬 투표에서 26.6%의 득표로 1위에 올랐다.

‘우리 팀(응원 팀)의 라이벌은 어디인가’라는 질문에서는 흥미로운 결과가 나왔다. 우리은행과 KB는 팬과 선수 모두 각각 KB스타즈와 우리은행을 서로의 라이벌로 꼽았으며, 신한은행은 팬과 선수단이 하나은행을 라이벌로 지목하는 등 한목소리를 냈다.

올 시즌 예상 우승 팀, 4강 플레이오프(PO) 진출 팀, 최우수선수(MVP) 등 주요 설문 결과는 오는 10일 열리는 개막 미디어데이를 통해 공개된다. 미디어데이는 KBS N 스포츠, MBC스포츠플러스, SPOTV, 네이버 스포츠, 카카오TV, SOOP, WKBL 애플리케이션을 통해 생중계된다.

한편, 당초 10일 미디어데이 참석 예정이었던 신한은행 최이샘은 부상으로 인해 김진영으로 교체됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

