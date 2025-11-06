겨울 침구 열풍만든 호무로, CJ최화정쇼 단독 기획 ‘전량 매진’

프리미엄 기능성 침구 브랜드 호무로(HOMURO)가 ‘CJ온스타일 최화정쇼’ 단독 기획상품 ‘알러젠™ 그래피트 모달’ 론칭 방송을 통해 폭발적인 반응을 얻으며, 방송 중 전량 매진을 기록했다. 방송이 모두 끝나기도 전에 준비된 수량이 완판되며, 2025년 ‘CJ최화정쇼’를 뜨겁게 달궜다.

이번 단독 기획 상품은 최화정이 직접 기획과 셀렉에 참여한 특별한 라인으로, 그녀의 세련된 감각과 호무로의 기술력이 만나 완성된 한정 콜라보레이션이다. 방송 전부터 “올겨울 침구는 이걸로 결정”, “최화정 감성 그대로” 등 뜨거운 기대가 이어졌으며, 방송이 시작되자마자 실시간 검색어와 SNS를 중심으로 폭발적인 반응이 쏟아졌다.

‘알러젠™ 그래피트 모달’은 호무로의 핵심 수면 테크놀로지가 집약된 제품이다.

AllerZen™ 알러지케어 시스템은 초고밀도 위생케어를 통해 알레르겐과 유해물질을 차단하며, GRAPHEAT® 자가발열 솔루션은 전기 없이도 체온만으로 따뜻함을 유지한다. 여기에 모달 혼방 프리미엄 원단을 더해 부드럽고 고급스러운 촉감을 완성했다.

아이보리·인디핑크·그린체크 3가지 컬러 모두 방송 도중 완판되었으며, 방송 종료 직후에도 재입고 문의가 이어지며 온라인과 SNS 채널을 중심으로 폭발적인 화제성을 이어가고 있다.

CJ온스타일 관계자는 “2025년 최화정쇼 마지막 방송을 장식한 호무로 단독 기획 상품이 방송 중 완판이라는 놀라운 성과를 냈다”며 “감성적인 디자인과 첨단 기술이 결합된 호무로의 매력이 소비자들에게 확실히 전달된 것 같다”고 전했다.

호무로 관계자 역시 “최화정씨의 안목과 호무로의 기술력이 만나 단 한 번의 방송으로도 큰 반향을 일으켰다”며 “방송 중 완판은 그 기대와 신뢰를 증명한 결과로, 앞으로도 기능성과 감성을 모두 갖춘 제품으로 더 많은 고객에게 따뜻한 수면 경험을 선사하겠다”고 말했다.

이번 방송을 통해 호무로는 다시 한번 프리미엄 기능성 침구 브랜드로서의 입지를 확고히 했으며, ‘알러젠™ 그래피트 모달’은 2025년 겨울 시즌을 대표하는 베스트셀러로 자리할 전망이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

