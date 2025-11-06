키노, 2026년 월드투어 ‘FREE KINO’ 개최…유럽 향한다

그룹 펜타곤 멤버이자 솔로 아티스트 키노(KINO)가 자신의 이름을 내건 월드투어로 전세계 팬들과 만난다.

키노의 독립 레이블 NAKED(네이키드) 측은 “키노가 내년 1월, 글로벌 8개국을 무대로 2026년 월드투어 ‘FREE KINO(프리 키노)’를 개최한다”고 6일 밝혔다. 같은 날 키노는 공식 SNS 등지를 통해 투어 상세 일정이 담긴 공식 포스터 이미지를 공개했다.

이번 투어는 오는 1월 24일 서울 공연을 시작으로 총 8개국 12개 도시에서 이어진다. 독일·프랑스·영국 등 유럽 3개국 4개 도시, 일본·싱가포르·대만 등 아시아 3개국 3개 도시, 뉴욕, 시카고, 콜럼버스, 텍사스 등 미국 4개 도시를 차례로 돌며 전 세계 팬들과 만난다.

공연 타이틀인 ‘FREE KINO’는 최근 발매한 두 번째 EP의 콘셉트를 잇는 테마로, ‘더 자유로워진 키노’를 상징한다. 이번 투어무대를 통해 K팝 장르가 지닌 형식과 경계를 허물며 한층 자유로워진 솔로 아티스트 키노의 음악적 성장을 확인할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

특히 2024년 독립 레이블 설립 후 본격적인 솔로 활동에 나선 키노는 데뷔 직후 요코하마·홍콩·타이베이 등 아시아 5개 도시 투어 성료에 이어, 올해 상반기에는 LA·뉴욕·멕시코시티·상파울루 등 북남미 10개 도시 투어까지 성공적으로 마치며 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

이번 2026년 투어에서는 솔로 아티스트로서 처음으로 유럽 무대에 진출, 더욱 다양한 국가와 무대를 아우르는 차별화된 글로벌 행보를 이어갈 전망이다.

키노는 “이미 확정된 도시 외에도 추가 공연을 긍정적으로 논의 중”이라며 “나 자신을 가장 자유롭게 표현할 수 있는 무대가 될 수 있도록 열심히 준비하고 있다. 국가와 언어를 넘어 음악으로 자유롭게 소통할 것”이라고 자신감을 전했다.

한편, 키노는 지난 13일 두 번째 EP ‘EVERYBODY'S GUILTY, BUT NO ONE'S TO BLAME(에브리바디즈 길티, 벗 노 원즈 투 블레임)’을 발표하며 약 1년 5개월 만에 컴백했다. 타이틀곡 ‘DIRTY BOY’는 테크하우스 장르의 곡으로, ‘착한 아이 증후군’에서 벗어나 본능에 충실하고 싶은 욕망을 담은 키노의 자전적 메시지를 전한다.

