‘뜨거웠던 가을야구’ TV 평균 시청률, 전년 대비 12.5% 증가… 누적 시청자수 2687만명

숫자로 증명된 프로야구의 인기다.

한국야구위원회(KBO)는 6일 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌(PS) 시청 데이터 지표를 공개했다.

큰 관심 속에 막을 내린 지난 PS는 와일드카드결정전을 시작으로 한국시리즈(KS) 5차전까지 16경기 전석 매진의 기염을 토했다. 총 33만5080명이 야구장을 찾았다. 정규시즌에 한국 프로스포츠 최초 1200만 관중 돌파(최종 1231만2519명)를 일궜던 뜨거운 관심이 그대로 이어졌다. 시청 지표 역시 지난해 대비 뚜렷한 상승세를 보였다.

올해 PS TV 평균 시청률은 6.89%로 6.12%를 기록했던 2024 PS 대비 약 12.5% 상승했다. PS 전 경기는 모두 지상파에서 생중계되었으며, 접전이 펼쳐지는 경기에 화제성이 더해지며 시청 열기가 확대된 것으로 분석된다.

플레이오프(PO) 5차전(삼성-한화)은 시청률 10.26%로 254만5807명이 시청해 PS 기간 중 가장 높은 시청률과 시청자 수를 기록했다. KS 4차전(LG-한화)은 244만7295명이 시청자 수, 10.04%의 시청률로 뒤를 이었다.

시리즈 평균 시청률은 와일드카드 4.24%, 준플레이오프(준PO) 4.89%를 시작으로, PO시리즈에서 7.74%로 크게 증가했다. 이어 KS에서는 평균 8.69% 시청률을 달성하며 시리즈가 진행될수록 팬들의 관심이 집중됐다.

합산 누적 시청자수도 와일드카드 결정전 약 209만명, 준PO 약 475만명, PO 약 932만명, KS 약 1070만명을 기록했다. 특히 200만명 이상 시청한 경기가 6차례에 달했고, 전체 누적 시청자수는 2687만3049명을 기록해 대한민국 인구의 절반 이상이 시청한 것으로 나타났다.

평균 시청자 수는 전국 기준으로 167만9566명으로 2024년 대비(130만8785명) 약 28% 증가하며, 가을 야구에 많은 관심이 집중된 현상을 데이터로 확인할 수 있었다.

