프로축구 이랜드 U-18팀, 일본 교류전 참가… 국제 경쟁력 향상

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 서울 이랜드 FC 18세 이하(U-18)팀이 일본 나고야에서 열린 유소년 축구 교류전에 참가해 국제 경쟁력을 높였다.

이랜드 U-18팀은 지난 달 3일부터 지난 4일까지 일본 나고야 일대에서 열린 유소년 축구 교류전에 나섰다.

나고야 다이도고등학교, 나고야 그램퍼스 U-18팀, 테이쿄대학가니고등학교 등 여러 일본 팀들과 차례로 맞붙었다. 다양한 축구 문화를 체험하고 서로 다른 플레이 스타일을 경험하며 국제 경쟁력을 한층 끌어올렸다.

이랜드는 일본 팀과 유소년 해외 교류를 꾸준히 이어가고 있다. 2023년 U-12팀의 일본 나이키컵 참가를 시작으로 지난해에는 마에바시 시장컵과 U-18팀 하사키 유스컵 등 다양한 국제 대회에 출전하며 경험의 폭을 넓혀왔다.

특히 나고야 다이도고등학교와는 지난해에 이어 2년 연속 친선 경기를 치렀다. 양 구단 간 우호적 교류 관계를 지속하고 있다.

서울 이랜드 U-18 박원홍 감독은 “좋은 기회를 제공해 주신 구단에 감사드린다. 짧은 기간이지만 얻을 수 있는 것이 많았다. 교류전을 통해 스태프와 선수들 간의 소통이 활발해졌고 일본 선수들의 태도와 정신력, 기술적인 부분을 직접 느낄 수 있었다. 이번 경험이 팀의 단합과 선수들의 성장에 큰 도움이 됐다. 일본에서 배운 점들을 잘 적용해 더욱 발전된 팀으로 만들어가겠다”고 말했다.

이번 교류전에 참가한 수비수 박세훈은 “구단의 지원 덕분에 해외에서 소중한 경험을 쌓을 수 있었다. 이번 교류전의 목표였던 ‘팀 단합’, ‘우리만의 문화 만들기’, ‘일본 선수들의 자세 배우기’를 모두 달성해 큰 성취감을 느꼈다”고 소감을 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

