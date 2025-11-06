엔씨, 한국MS와 ‘신더시티’ 개발 협력 MOU 체결

(왼쪽부터)마승재 한국마이크로소프트 게임고객사업부 영업대표, 이종희 한국마이크로소프트 기술영업 매니저, 정원찬 Azure GTM 매니저, 안재훈 한국 마이크로소프트 게임고객사업부 팀장, 민주홍 한국마이크로소프트 게이밍 사업 부문장, 조원우 한국마이크로소프트 대표, 배재현 빅파이어 게임즈 대표 겸 엔씨소프트 CDA(Chief Development Advisor, 부사장), 최원종 엔씨소프트 IP얼라이언스실장(상무), 소인섭 엔씨소프트 IP사업개발센터장(상무), 황성진 빅파이어 게임즈 신더시티 PD(상무)가 기념사진을 촬영하고 있다. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트는 한국마이크로소프트와 ‘신더시티(CINDER CITY)’ 개발을 위한 기술 협력 MOU를 체결했다고 6일 밝혔다.

신더시티는 엔씨의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 내년 론칭을 목표로 개발 중인 오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter) 장르 신작이다.

엔씨와 한국마이크로소프트는 인공지능(AI) 시대에 맞춰 게임 개발 생태계를 함께 설계하고 구현해 나갈 계획이다. 이번 MOU를 통해 신더시티 개발 과정에서 클라우드 플랫폼 애저(Azure)와 애저 오픈AI(Azure OpenAI) 기술 도입, 코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)를 활용한 공동 시장 진출 전략 수립 등 다방면으로 협력한다. 특히 한국마이크로소프트는 빅파이어 게임즈 개발팀과의 기술 교류, 프리뷰 프로그램 참여 등을 통해 실질적인 기술 협력을 지원한다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 “마이크로소프트는 혁신적인 기술을 바탕으로 게임 개발에 안정성과 확장성을 부여하는 파트너”라며 “애저와 코파일럿 스튜디오 등 첨단 기술을 활용해 ‘신더시티’를 글로벌 이용자를 만족시킬 수 있는 게임으로 완성할 것”이라고 말했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표는 “엔씨소프트는 창의성과 기술력을 겸비한 글로벌 게임 리더로, 이번 협업을 통해 AI 기반 게임 개발의 새로운 지평을 함께 열어갈 것으로 기대한다”며 “마이크로소프트는 단순한 기술 제공을 넘어, 파트너로서 엔씨소프트의 글로벌 도약을 다방면으로 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편 엔씨는 오는 13∼16일 부산 해운대구 벡스코에서 열리는 지스타 2025에 신더시티를 시연 게임으로 출품한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

