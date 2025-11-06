라이엇게임즈, 2026년 LCK 운영 계획 발표…‘슈퍼 위크’ 도입

2026 LCK 로고. 라이엇 게임즈 제공

리그 오브 레전드(LoL) e스포츠의 한국 프로 리그인 LCK가 2026 시즌에 슈퍼 위크를 도입하는 등 재미 요소를 더한다.

LCK를 주최하는 라이엇 게임즈는 LCK컵에 슈퍼 위크를 도입하고 정규 시즌을 압축적으로 진행하는 등의 내용을 담은 2026년 LCK 운영 방안을 6일 공개했다.

◆LCK컵, 슈퍼 위크 도입

올해 처음으로 도입된 LCK컵은 정규 시즌에 참가하는 10개 팀의 전력을 미리 확인할 수 있는 대회로, 그룹 대항전과 플레이-인, 플레이오프 순서로 진행된다. 그룹 대항전에서 10개 팀은 장로 그룹과 바론 그룹으로 편성되어 상대 그룹과 대결을 펼치고 승리 시 1점의 포인트를 얻으며 그룹 성적에 따라 플레이-인과 플레이오프에 배치된다.

대회 방식의 큰 흐름에 변화는 없지만 2026년에는 LCK컵 3주 차에 상대 그룹의 같은 순번으로 지목된 팀과 맞대결을 펼치는 슈퍼 위크(Super Week)를 편성, 팬들에게 보는 재미를 더한다. 슈퍼 위크 기간에 진행되는 모든 경기는 5전 3선승제로 진행되며 해당 경기에서 승리하는 그룹은 승리 포인트 2점(슈퍼 위크 이외 경기의 승리 포인트는 1점)을 획득함으로써 그룹 대항전 마지막 순간까지 승리 팀을 예측할 수 없는 긴장감을 선사할 예정이다.

2026년 LCK컵의 플레이-인과 플레이오프(포스트 시즌) 운영 방식도 소폭 변경된다. 2025년에는 승자 그룹의 1위부터 3위까지가 플레이오프에 직행했지만 2026년에는 승자 그룹의 1위와 2위, 패자 그룹의 1위가 플레이오프에 직행한다. 이로 인해 플레이-인에 출전하는 팀들의 기준도 바뀌었다. 2026년에는 승자 그룹의 3~5위, 패자 그룹의 2~4위가 플레이-인에서 경쟁을 벌인다.

포스트 시즌 동안 상대를 지목하는 방식도 바뀌었다. 기존에는 플레이오프 2라운드 1시드 팀이 상대를 지목했지만 2026년에는 플레이-인 2라운드 1시드 팀과 플레이오프 1라운드 3시드, 플레이오프 2라운드 1시드팀에게 상대를 선택할 수 있는 권한이 주어진다.

플레이오프의 경우 2025년에는 2라운드부터 더블 엘리미네이션 방식이 적용되며 총 8경기가 진행됐지만 2026년에는 1라운드부터 더블 엘리미네이션을 적용함으로써 총 10경기로 늘어났다.

◆LCK 정규 라운드, 4라운드로 축소 운영

2026년 LCK 정규 시즌은 4라운드로 축소 운영된다. 2025년과 마찬가지로 1, 2라운드 기간 동안 10개 팀은 두 번씩 맞대결을 펼치며 순위에 따라 상위 5개 팀이 레전드 그룹, 하위 5개 팀이 라이즈 그룹에 편성된다. 2025년 레전드 그룹과 라이즈 그룹을 분리 운영했을 때 레전드 그룹에서는 상위권 팀들이 이름에 걸맞는 경기력을 보여주면서 팬들의 이목을 집중시켰고 라이즈 그룹에서는 플레이-인에 출전하기 위해 마지막 경기까지 사력을 다하는 진정성을 보여주며 의미 없는 경기가 거의 없었다는 평가를 받았다. 2026년 3라운드와 4라운드에서도 레전드 그룹은 레전드 그룹 안에서, 라이즈 그룹은 라이즈 그룹 안에서 라운드 로빈 방식으로 대결을 펼치며 최종 순위에 따라 플레이-인과 플레이오프에 배정된다.

2025년 후반기가 3~5라운드로 치러졌지만 2026년 3~4라운드로 진행되는 이유는 아시안 게임에 대비하기 위함이다. 2026년 일본의 아이치-나고야에서 열리는 아시안 게임에 LoL이 정식 종목으로 채택되면서 LCK를 축소 운영해야 하는 상황을 맞았고 LCK는 한국 대표로 출전하는 선수들의 대회 일정은 물론, 호흡을 맞출 수 있는 기간까지 배려해 대승적인 차원에서 정규 시즌과 플레이-인 일정을 축소하기로 결정했다.

◆플레이-인과 플레이오프 일정 3주로 줄인다

정규 라운드를 마친 뒤 열리는 플레이-인과 플레이오프가 압축적으로 진행된다. 2025년 정규 라운드가 끝난 이후 우승자가 나오기까지 4주 동안 플레이-인과 플레이오프가 진행됐지만 2026년에는 3주로 줄이면서 일정을 압축적으로 소화하기로 했다. 우승자가 나오는 플레이오프의 총 경기 수는 10경기를 유지하면서 기간이 단축되기 때문에 팬들은 흐름을 따라오면서 긴박감을 가질 수 있다.

레전드 그룹 5위와 라이즈 그룹 1~3위가 출전하는 플레이-인의 방식이 소폭 변경됐다. 2025년 네 팀이 더블 엘리미네이션 방식으로 대결을 펼쳤지만 2026년에는 레전드 그룹 5위와 라이즈 그룹 1위가 1라운드에서 대결, 승리한 팀이 플레이오프에 직행하고 라이즈 그룹 2위와 3위가 맞붙어 이긴 팀이 1라운드 패배팀과 최종전을 치러 플레이오프에 합류하는 팀을 가린다. 코인 토스로 진행하던 플레이-인 1라운드 1세트 진영 선택권도 2026년에는 상위 시드 팀에게 주어진다.

플레이오프 패자조 2라운드 진출팀을 가리는 방식도 변경됐다. 기존에는 1라운드 패자조에서 승리한 팀과 2라운드 1, 2경기 패배팀 중 정규 라운드 순위가 낮은 팀이 패자조 2라운드에 올라갔지만 2026년에는 2라운드 1, 2경기 패배팀 중 플레이오프 시드가 낮은 팀으로 바뀌었다.

LCK컵과 LCK 정규 시즌 모두 주말 경기 시간이 오후 5시로 조정됐다. 기존에는 토요일과 일요일 진행되는 경기들은 오후 3시에 앞 경기가 시작됐으나 2026 시즌에는 오후 5시에 첫 경기를 시작하기로 했다.

