러닝 여행 플랫폼 클투, 하나투어로부터 시리즈A 브릿지 투자 유치

이미지=클투

러닝 기반 스포츠 여행 플랫폼 ‘클투’를 운영하는 문카데미㈜가 ㈜하나투어로부터 시리즈A 브릿지 투자를 유치했다고 6일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 투자는 하나투어가 창사 이래 처음으로 단행한 여행 스타트업 투자로 양사는 전략적 파트너십을 통해 800조 원 규모의 글로벌 스포츠 관광 시장 진출을 본격화할 예정이다.

‘클투’는 러닝과 여행을 결합한 국내 유일의 경험형 스포츠 여행 플랫폼으로 △ 국내·해외 마라톤 참가와 여행을 결합한 런투어 상품 △ 공공기관·브랜드 주최 및 자체 기획 러닝 이벤트 △ 기업 대상 B2B 여행 서비스 (BTMS) 등 기획–운영–인솔–기술 전 과정을 End-to-End로 수행하고 있다.

또한 세계 7대 메이저 마라톤 중 하나인 ‘시드니 마라톤’ 공식 ITP 자격을 확보 ‘파리 마라톤’ 국내 독점 공급권을 보유해 러너들이 안정적이고 차별화된 해외 마라톤 참가 및 여행 경험을 누릴 수 있도록 하고 있다고 업체 측은 전했다.

이미지=클투

‘클투’를 운영하는 문카데미㈜는 중소벤처기업부의 TIPS에 선정된 데 이어 한국관광공사 글로벌 챌린지 사업과 가평 지역 ‘배터리(BETTER里)’ 사업에도 연이어 선정되며 성장 잠재력과 혁신성을 인정받은 관광벤처 기업으로 주목받고 있다. 또한 7만 명의 러너가 모인 인스타그램 기반 러닝 전문 미디어 채널을 운영하며 국내 러닝 커뮤니티의 중심 플랫폼으로 자리매김하고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

이번 투자를 통해 클투는 하나투어의 글로벌 인프라(항공, 호텔, 현지투어) 와 자사의 런투어 운영 노하우 및 러닝 커뮤니티 콘텐츠 역량을 결합해 공동 런투어 상품 기획 및 판매, B2B 파트너십 확대, 콘텐츠·커뮤니티 고도화를 추진할 계획이다.

문카데미㈜ 공동대표 문현우는 “러닝과 여행을 결합한 스포츠 관광은 전 세계적으로 주목받는 차세대 테마 여행 분야”라며, “이번 전략적 투자를 계기로 하나투어와 함께 글로벌 시장에서 차별화된 런투어 경험을 선보이고, 한국을 대표하는 스포츠 여행 플랫폼으로 성장하겠다”고 밝혔다.

한편, 문카데미㈜는 2024년 전년 대비 150% 성장으로 첫 영업 흑자를 달성했으며 SNS 7만 팔로워 달성, 2025년 국내외 런투어 카테고리 확장과 2026년 인바운드 런투어 시장 진출을 통해 글로벌 스포츠 관광 플랫폼으로의 도약을 목표로 하고 있다.

