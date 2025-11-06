세인트나인, 신제품 ‘Quantum & U2’ 출시

사진=세인트나인

넥센의 프리미엄 골프볼 브랜드 세인트나인이 신제품 QUANTUM(퀀텀)과 U2를 동시 출시했다고 6일 밝혔다.

브랜드에 따르면 세인트나인 QUANTUM(퀀텀)은 빠른 볼 스피드와 정교한 스핀 컨트롤을 자랑하는 3피스 골프볼로서 퍼팅 성공율을 높일 수 있는 신규 얼라인먼트를 적용하고 골프볼의 내구성을 강화시킨 게 특징이다. 또한 화이트와 감각적인 컬러 버전까지 더해 선택의 폭을 넓힌 점도 눈길을 끈다.

신제품 U2는 우레탄 커버 2피스 골프볼로 강력한 비거리와 스핀 성능의 균형을 갖췄다. 특히 2피스 구조의 한계점인 스핀량 이슈를 우레탄 커버를 적용함으로서 쇼트게임이 퍼포먼스가 향상된 점이 특징이다. 또한 화이트 볼에 롱 퍼팅라인을 적용해 심플하면서도 감각적인 디자인을 자랑한다.

QUANTUM(3피스)은 7번 아이언 기준 여성 120m, 남성 150m의 일관된 비거리와 상황별 적절한 스핀 컨트롤 퍼포먼스를 만들어 낼 수 있는 80~90타의 중/상급자 골퍼에게 추천되며, U2(2피스)는 7번 아이언 기준 여성 100m, 남성 130m의 비거리와 그리고 우레탄 커버의 부드러운 터치감을 경험하고 싶은 초/중급자에게 인기를 끌 것으로 기대하고 있다고 브랜드 측은 전했다.

세인트나인 관계자는 “이번 신제품은 기존의 한계를 넘어선 디자인과 성능을 담아냈다”며 “골프 시장에 새 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 전했다.

황지혜 기자

