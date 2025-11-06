카카오게임즈, ‘2025 여가친화인증’ 재획득…건강한 근무 환경 입증

2025 여가친화인증 재획득한 카카오게임즈 = 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 건강한 근무 환경을 인정받았다.

카카오게임즈는 문화체육관광부가 주관하는 ‘2025 여가친화인증’ 심사에서 재인증을 획득했다고 6일 밝혔다.

여가친화인증제는 근로자가 일과 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 모범적으로 지원 및 운영하고 있는 기업·기관을 선정해 관련 인증을 부여하는 제도로 3년 주기로 재인증 심사를 진행한다.

카카오게임즈는 ‘몰입과 여유’의 근무 문화를 지향하며, 임직원들이 일과 삶의 균형을 유지할 수 있도록 선진적인 여가친화적 제도와 프로그램을 운영해왔다. 이러한 성과를 인정받아 2022년 최초 인증에 이어 올해 재인증을 획득했다.

먼저 카카오게임즈는 2018년 업계 최초로 월 1회 ‘놀금’ 제도를 도입, 2021년부터 격주로 확대해 정착시켰다. 또한 월요일 30분 늦은 출근, 금요일 1시간30분 조기 퇴근, 점심시간 확대 등 임직원들이 여유로운 근무 환경 속에서 여가를 충분히 누리고 업무에 보다 집중할 수 있도록 지원하고 있다.

이와 함께 임직원이 자기개발 및 재충전할 수 있도록 자유롭게 사용 가능한 ‘연 360만원 자기개발 복지 포인트’, 제주도 독채 숙소와 추가 연차를 제공하는 ‘어썸제주’, ‘전용 캠핑카 대여’ 등을 운영 중이다.

이 밖에도 건강하고 즐거운 업무 환경을 도모하기 위해 조식 서비스 및 스낵바, 마사지실 사이다룸 등을 운영하고 있으며, 마음 건강, 재무, 법률 등 각 분야 전문가와의 무료 상담 서비스도 지원한다.

카카오게임즈 관계자는 “일과 삶의 균형이 잡힌 근무 환경을 조성하는 것이 회사의 지속 성장과 경쟁력 강화에도 기여하는 길”이라며 “앞으로도 차별화된 복지 제도를 통해 임직원들의 워라밸(워크 앤 라이프 밸런스) 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]