[금주의 핫뉴스] ‘식스센스’ 피디, 성추행 혐의 고소…PD “거짓된 신고” 반박

tvN 식스센스: 시티투어2를 만든 연출자 A가 강제추행 혐의로 피소된 가운데, A씨가 가해 사실을 전면 부인했다.

피해자인 B의 법률대리인 이은의 변호사는 6일 “A씨로부터 8월 사옥 인근에서 열린 회식 2차 자리 직후 장소 이동과 귀가 등 과정에서 강제추행을 당해 고소했다”고 밝혔다.

이어 “B씨는 A씨로부터 추행당한 직후 하차당했고, 여러 2차 피해를 겪었다. A씨는 B씨에 관해 ‘방출될 만한 이유가 있어 방출한 것’이라는 취지의 비방을 하는 정황을 확인했다”고 전했다.

서울 마포경찰서는 지난 8월 A씨의 진정서를 접수하고 조사 중이다. CJ ENM은 내부 조사에서 A씨의 성추행 중 일부 혐의는 인정했지만, 일방적인 하차 등 직장 내 괴롭힘은 혐의 없음 판단을 내렸다. A씨와 B씨 모두 이의 신청을 한 것으로 전해졌다.

A씨 법률대리인은 “A씨가 B씨에게 성적인 수치심을 유발하는 신체 접촉을 했다거나 이를 거부하는 진정인에게 인격 폄훼성 발언을 했다는 것은 모두 사실과 전혀 다르다”고 반박했다.

이어 “A씨와 B씨는 지난 8월 14일 160여명이 참석한 회식이 파할 무렵에 다수의 행인과 많은 동료가 함께 있던 거리에서 서로 어깨를 두드리거나 어깨동무하는 수준의 접촉이 있었던 것이 전부”라며 “B씨 역시 평소에 일상적으로 그러했듯이 A씨의 어깨를 만지는 등의 접촉했다”고 설명했다.

더불어 “회사는 본 건에 대한 추가 조사를 진행 중에 있으며, 수사기관은 아직 A씨에 대한 첫 조사조차 시작하지 않았다”고도 전했다.

tvN 측은 “식스센스는 변동 없이 진행될 예정”이라고 밝혔다. 남은 회차 역시 연출자 교체 없이 촬영할 예정이며 결방 계획은 없다.

