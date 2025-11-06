창단 30주년 맞이하는 ‘배구명가’… 삼성화재, 8일 안방에서 특별 기념경기 진행

사진=대전삼성화재 블루팡스 배구단 제공

팬들과 함께한 30년, 특별한 하루로 기념한다.

남자프로배구 삼성화재는 “오는 8일 오후 2시 대전충무체육관에서 열리는 KB손해보험과의 창단 30주년 기념 경기를 맞이하여 팬들에게 감사하는 마음으로 다양한 이벤트와 많은 선물을 준비했다”고 전했다.

1995년 11월7일 창단해 올해로 창단 30주년을 맞이한 삼성화재배구단은 경기장을 찾은 관객 선착순 3000명에게 ‘30주년 기념 키링’을 선물한다.

경기 전에는 30주년 기념 영상 송출을 시작으로 팬과 함께하는 30주년 축하 케익 커팅식 및 시구가 진행된다. 경기 중에는 다양한 이벤트를 통해 ‘삼성 갤럭시 워치8’, ‘선수 친필 사인 레플리카’등 풍성한 선물을 증정할 예정이며, 응원단장과 치어리더 합동 공연도 진행 될 예정이다. 경기 종료 후에는 추첨을 통해 ‘삼성 갤럭시 Z 폴드7’을 증정한다.

또한, 모든 티켓 권종을 30% 할인 된 가격에 판매하며 경기장 내 코보마켓에서는 구단 굿즈 30% 할인 행사도 진행한다.

삼성화재의 영광을 함께한 OB 레전드 멤버들도 경기장을 찾아 창단 30주년을 함께 축하하며 자리를 빛내 줄 예정이다.

구단 관계자는 “팬 여러분이 성원해 주신 덕분에 구단 창단 30주년을 맞이할 수 있게 되었고, 진심으로 감사드린다. 앞으로의 30년도 팬과 함께하며 매년 성장하는 삼성화재배구단이 되겠다”라고 이번 행사를 준비하는 소감을 밝혔다.

