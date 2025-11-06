플로(FLO), LG전자 ‘씽큐 온’ 공식 연동…기념 프로모션 진행

드림어스컴퍼니 음악 플랫폼 플로(FLO)가 LG전자 AI홈 허브 ‘씽큐 온(ThinQ ON)’에 공식 연동되며 인공지능 기반의 홈 엔터테인먼트 서비스 확장에 나선다.

LG전자 AI홈 허브 ‘씽큐 온’은 고객이 일상 언어로 대화하면 AI가 맥락과 공간을 이해해서 연동된 가전과 IoT 기기를 제어하고 서비스까지 연결하는 AI홈 솔루션으로, 지난 달 22일 출시됐다.

이에 따라 “하이 엘지, 오늘 날씨가 어때? 지금 날씨에 어울리는 음악 틀어줘”라고 하면 거실, 주방, 침실 등 집 안 어디서나 편리하게 취향에 맞는 음악을 추천받을 수 있다.

LG전자가 고객의 라이프스타일에 맞춰 ‘씽큐 온’과 IoT 기기로 구성한 AI 홈 패키지를 선보임에 따라 플로는 1억 곡 규모의 방대한 음악 데이터베이스와 고도화된 AI 추천 기술, 그리고 감성적인 음악 큐레이션 경험을 더해 최적의 맞춤형 음악 청취 환경을 구현할 수 있다. 예를 들면 설정된 취침 시간이나 기상 시간에 맞춰 조명, 에어컨, 공기 청정기, 블라인드와 함께 자동으로 설정된 플레이리스트를 재생할 수 있다.

AI홈 허브 탑재를 기념해 플로는 LG전자와 함께 오는 11월 6일부터 12월 31일까지 LG전자 공식 온라인몰(LGE.COM)에서 ‘FLO 6개월 무제한 이용권’을 증정한다. 증정 대상은 LG ‘씽큐 온’과 AI홈 패키지 등의 제품을 구매한 고객이다. 이용권은 선착순 500명에게 제공되며, 모바일 쿠폰 형태로 지급한다. 이 밖에도 공식 온라인몰(LGE.COM)에서는 LG전자가 제공하는 무이자 혜택, 경품, 리뷰 이벤트 등 다양한 소비자 혜택을 더해 풍성한 프로모션도 만날 수 있다.

드림어스컴퍼니 이새롬 비즈니스본부장은 “LG ‘씽큐 온’을 통해 AI 기반 홈 엔터테인먼트 환경에서 더욱 편리하게 음악에 몰입해 즐길 수 있게 되었다”면서 “앞으로 가전제품, 차량용 IVI 등 다양한 영역의 파트너사와 협력해 일상 속에서 더욱 편안하게 음악 경험을 즐길 수 있도록 서비스를 확장해 나가겠다”라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

