캘리포니아 주 정부도 인정한 K-지방흡입

365mc가 미국 지점 개원과 함께 캘리포니아 주정부 산하 공식 매체에 등재되며, 공공부문에서 기술력과 공신력을 인정받았다.

365mc는 지난 9월 365mc LA점 개원과 함께, 캘리포니아 주정부 산하 경제개발청(GO-Biz)의 공식 뉴스레터 10월호에 '캘리포니아 주정부 선정 성공 기업 사례(California Success Story)'로 등재됐다고 6일 밝혔다. GO-Biz는 캘리포니아 주지사(개빈 뉴섬) 직속 기관으로 주 내 기업 유치와 경제 발전을 주도하며, 뉴스레터는 현지 비즈니스 커뮤니티, 투자자, 의료 업계 관계자들에게 공식적으로 배포된다.

특히 'California Success Story' 코너는 엄격한 기준을 적용해, 기술력과 지속 가능성을 입증한 해외 기업만 선별해 소개된다. 365mc의 등재는 단순한 미국 진출을 넘어, 캘리포니아 주정부가 365mc를 혁신 의료 기업으로 공식적으로 인정했다는 의미 있는 사례로 평가된다.

이어 공개된 뉴스레터에는 365mc LA점 오픈 현장 사진과 함께, 인공지능(AI) 기반 지방흡입·람스 기술의 강점이 담겼다. 또 지방 하나만 22년간 연구하며 쌓은 365mc만의 식단 코칭과 시·수술 전담 후 관리 체계인 '오렌지케어' 등 1:1(일대일) 맞춤형 관리 시스템이 현지 고객들로부터 높은 신뢰를 얻고 있다는 내용도 함께 소개됐다.

그러면서 365mc의 고숙련 의료진에 의한 체계적인 의료진 교육 시스템을 강조하며, '복잡한 미국 의료 규제 속에서도 빠르게 안착한 모범 사례'라고 평가했다. 실제 365mc LA점에서 람스 시술을 담당하는 산체스 대표원장과 공동대표 겸 진료 전문 간호사 마리아 사만다 레이슨은 지점 오픈 전, 국내 365mc 베테랑 의사단의 강도 높은 심화 람스 교육을 이수하고, 365mc 원장단의 상징인 '오렌지 가운'을 수여받았다.

365mc 김남철 대표이사는 "이번 주정부 뉴스레터 등재는 365mc의 뛰어난 기술력과 브랜드 경쟁력, 그리고 빠른 시장 적응 능력을 모두 인정받은 결과"라며 "K-의료가 세계 최고의 의료 시장인 미국에서도 차별화된 경쟁력을 발휘할 수 있다는 선구적인 사례가 될 것"이라고 강조했다.

한편, 미국 365mc LA점은 지난 9월 24일 지역 사회 주요 인사들의 성원을 받으며 성황리에 개원했다. 까다로운 주 보건국의 심의를 모두 마친 뒤, 365mc LA점은 지난달부터 본격적으로 람스 시술에 돌입했다. 특히 365mc는 국내 최대 비만특화 의료기관으로 연간 3만 건 이상에 달하는 복부·팔뚝·허벅지·얼굴 부위의 부분비만 치료를 시행하고 있고, 최근에는 지방줄기세포센터를 운영하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]