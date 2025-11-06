싱어송라이터 내원, 6개월 만에 신곡 '우연' 발매

싱어송라이터 NAEWON(내원)이 6개월 만에 새로운 싱글 '우연'으로 돌아왔다.

지난 4일 발매된 신곡 '우연'은 강렬한 락 사운드를 기반으로 한 감성적인 트랙으로 불완전한 사랑의 후회와 여운을 현실적으로 풀어내며, 관계가 끝난 뒤에도 남아 있는 감정의 온도를 담아내 리스너들에게 공감을 선사한다.

특히 이별 후에도 사라지지 않는 마음의 잔향을 그리며, 거칠지만 따뜻한 기타와 드럼 위로 NAEWON 특유의 섬세한 보컬이 쌓여 곡의 완성도를 높였다.

또한 불완전했던 사랑의 후회와 관계가 끝난 뒤에도 여전히 남아있는 감정의 온도를 담은 현실적이고 솔직한 가사는 많은 이들이 경험했을 법한 이별 후의 복잡다단한 심경을 대변해 깊은 울림을 준다.

이와 함께 NAEWON은 신곡 '우연'을 통해 마치 한 편의 영화를 보는 듯 서정적인 분위기 속에서 자신의 내면에 남은 진심과 감정의 파편을 음악으로 솔직하게 전한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]