윤서빈, 12일 신곡 발매…아련+따뜻한 이별 감성

가수 윤서빈이 신곡을 발매한다.

앤드벗 컴퍼니 소속 윤서빈은 지난 5일 오후 11시 공식 SNS를 통해 신곡 발매일과 타이틀명 담긴 티저 이미지를 깜짝 공개해 화제를 모으고 있다.

공개된 티저 이미지에는 나무 질감의 배경 위에 신곡 타이틀명을 담은 'Now my playlist's full of break up songs'라는 스크래블 타일이 놓여 있다. 특히 따뜻하면서도 아련한 느낌을 주는 티저 이미지의 무드가 이별 후 느끼는 쓸쓸함과 공허함을 시각화해 눈길을 끈다.

또한 'Now my playlist's full of break up songs'라는 이별의 메시지를 담고 있는 스크래블 타일과 이어폰 선이 마치 복잡하고 정리되지 않은 감정의 단면을 보여주고 있어 곡의 분위기에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.

윤서빈은 오는 12일 발매하는 신곡 'Now my playlist's full of break up songs'를 통해 이전에 들려준 적 없는 새로운 감성으로 글로벌 K-팝 팬들의 마음을 저격할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

