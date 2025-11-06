원팩트, 日 팬심 사로잡았다…도쿄 단독 라이브 공연 성료

그룹 ONE PACT(원팩트)가 일본 도쿄 무대를 완벽히 장악했다.

원팩트는 지난 2일 일본 도쿄에서 열린 '2025 ONE PACT HALL LIVE [ONE PACT : FRAGMENT]'를 성황리에 마무리하며, 현지 팬들의 폭발적인 호응 속 글로벌 인기를 재입증했다.

최근 북미 8개 도시 투어를 전석 매진으로 성료한 원팩트는 일본 공연까지 쉼 없는 글로벌 여정을 이어가며 흔들림 없는 라이브 실력과 강렬한 퍼포먼스로 '완성형 퍼포먼스 그룹'의 면모를 입증했다.

먼저, 원팩트는 'Must Be Nice'로 이번 단독 공연의 화려한 포문을 열었다. 감동적인 오프닝에 이어 'DESERVED', 'FXX OFF'로 이어진 무대로 강렬한 에너지와 함께 관객들을 열광시켰다.

더불어, 원팩트는 각 멤버의 개성을 극대화한 솔로 무대로 뜨거운 호응을 얻었다. 종우의 강렬한 카리스마가 담긴 'PASSOUT(Feat. TAG)'를, 성민의 트랜디한 무드의 'Signal', 태그의 솔직하면서 자유로운 감성이 묻어나는 '내가 아니더라도', 마지막으로 예담은 사랑스러운 분위기를 담아낸 'Keyring'으로 팬들의 미소를 자아냈다.

특히, '마침표', 'My dear', 'Everyday X-MAS', '100!'까지 네 곡을 연달아 선보이며 현장의 열기를 끌어올렸고, 팬들과 함께하는 '의상 맞히기' 미니게임 코너에서는 웃음과 즐거움을 선사했다.

공연 후반부에는 'I still do'와 네 번째 미니앨범 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'로 절정의 에너지를 폭발시켰고, 앵콜 무대는 'Until now'로 마지막 피날레를 장식하며, 현지팬들의 환호를 이끌어냈다.

공연을 마친 원팩트의 리더 종우는 "일본 팬분들의 뜨거운 응원 덕분에 무대를 마음껏 즐길 수 있었다"며 "일본에 오면 항상 큰 힘을 얻고 간다. 앞으로도 성장하는 모습으로 보답하겠다"라고 소감을 밝혔다.

원팩트는 지난 7월 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'를 발매한 이후 북미, 일본 등지에서 활발한 해외 활동을 펼치며 글로벌 팬들과의 소통을 이어가고 있으며, 오는 11월 말 대만에서 단독 공연을 개최할 예정이다.

