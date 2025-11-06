S.T.듀퐁부터 쟈딕앤볼테르 한자리에... 프렌치 편집숍 '메종SJ 149' 오픈

프렌치 럭셔리 브랜드를 한 자리서 만날 수 있는 편집숍이 새로 문을 열었다.

패션기업 ㈜에스제이듀코는 자사가 전개하는 프렌치 브랜드의 헤리티지와 감성을 집약한 편집숍 ‘메종SJ 149(MAISON SJ 149)’를 논현동 본사 1층에 약 45평 규모로 선보였다고 6일 밝혔다.

매장 내부에는 프랑스의 대표 럭셔리 브랜드 ▲에스.티. 듀퐁(S.T.Dupont) ▲쟈딕앤볼테르(Zadig&Voltaire) ▲이브 살로몬(Yves Salomon) ▲브로이어(Breuer) 등 에스제이듀코가 전개하는 다양한 프렌치 브랜드의 제품을 만나볼 수 있다.

각 브랜드들의 의류 뿐 아니라 가방, 슈즈, 액세서리 등 잡화 라인까지 토털 컬렉션 아이템들이 조화롭게 구성돼 방문객들의 시선을 사로잡았다. 회사 측은 메종 에스제이 149 단독으로 선보이는 한정판 컬렉션과 VIP 라운지를 운영하며 고객 맞춤형 프라이빗 컨설팅 서비스를 제공, 공간 경험을 통해 프리미엄 브랜드 가치를 체감할 수 있도록 할 계획이다.

김선기 에스제이듀코 대표이사는 “메종 에스제이 149는 트렌드보다 본질을 중시하는 프렌치 감성을 담은 공간”이라며 “시간이 흘러도 흔들리지 않는 품질, 그리고 진정성 있는 브랜드 가치를 전하고 싶다”고 말했다.

한편, 에스제이듀코는 1993년 프랑스 남성 명품 브랜드 에스.티. 듀퐁의 한국 공식 수입원으로 설립된 이후 쟈딕앤볼테르, 이브 살로몬, 브로이어 등 다양한 프랑스 럭셔리 브랜드를 성공적으로 국내에 안착시키며 꾸준한 성장을 이어왔다. 현재 남성복, 여성복, 잡화 등 다양한 분야에서 수입·제조·유통·판매 전 과정을 아우르며, 패션 브랜딩을 핵심 사업으로 삼아 패션 전문 기업으로 자리매김하고 있다.

