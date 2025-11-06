LG트윈스 우승… 곤지암리조트, 이달 말까지 ‘윈윈 페스티벌’

곤지암리조트가 LG트윈스 한국시리즈 우승을 기념해 오는 7일부터 30일까지 다채로운 할인과 경품 가득한 ‘윈윈 페스티벌’을 진행한다.

LG계열사인 곤지암리조트는 LG트윈스와 협업해 국내 최초로 ‘LG트윈스 테마룸’을 선보이며, 그동안 트윈스팬으로부터 많은 사랑을 받아왔다. 이번 트윈스 우승 기념 윈윈 페스티벌 기간 동안 LG트윈스의 대표 선수들의 사인볼과 유니폼, 굿즈 등으로 꾸며진 야구 컨셉의 테마룸인 ‘LG트윈스 테마룸’을 40% 할인된 금액으로 투숙할 수 있는 프로모션을 진행한다.

또한, 올 12월 초 개장 예정인 수도권 최대스키장인 곤지암리조트 스키 리프트권 6시간권을 트윈스 우승 기념으로 오는 7일 오전 11시 NOL 라이브방송을 통해 선착순 500매 한정으로 40% 특별 우대 금액으로 선보인다.

곤지암리조트 식음 업장에서도 우승을 기념한 스페셜 메뉴를 새롭게 출시하여 미식의 즐거움으로 함께 한다. 패밀리 레스토랑 ‘미리사아’에서는 야구공 모양으로 새롭게 토핑한 ‘트윈스 피자’를 이벤트 기간 동안 1일 10판 한정으로 40% 할인 혜택이 제공된다. 더불어, 따뜻한 객실에서 즐길 수 있는 ‘객실 배달 스페셜 세트 메뉴’도 해당 기간에 합리적인 가격으로 특별하게 선보인다. 세트 메뉴에는 왕갈비 치킨, 골뱅이 무침 등 맛있는 안주류와 1L 생맥주 등이 포함됐다.

곤지암리조트 EW빌리지 LG트윈스 포토존에서는 푸짐한 경품 이벤트를 개최한다. 콘도 로비 광장에 있는 LG트윈스 우승 포토존에서 기념사진을 찍고 인스타그램에 트윈스 우승 축하 메시지와 필수 해시태그를 달아 게시하면, 추첨을 통해 곤지암 스키 리프트권과 트윈스 굿즈 등 다채로운 경품을 25명에게 제공할 계획이다.

곤지암리조트 LG트윈스 우승 기념 윈윈 페스티벌 관련 자세한 내용은 곤지암리조트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편, 곤지암리조트 스키장은 서울에서 40분이면 닿을 수 있는 접근성을 자랑한다. 이번 할인 프로모션을 통해 겨울 대표 레포츠인 스키를 더 합리적으로 즐길 수 있어, 스키어들과도 우승의 기쁨을 함께 누릴 예정이다.

