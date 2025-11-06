코르티스, BTS와 같은 장소서 日 첫 쇼케이스…뜻깊은 출발

신인 그룹 코르티스(CORTIS)가 첫 일본 쇼케이스를 성공적으로 마무리했다.

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 5일 일본 도쿄에 위치한 스포티파이 O-WEST에서 단독 쇼케이스를 개최하고 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’ 수록곡 무대와 토크 시간을 가졌다. 이날 현장에는 팬들은 물론 미디어 관계자들도 다수 자리해 이들을 향한 높은 관심을 확인할 수 있었다.

코르티스는 데뷔 음반의 인트로곡 ‘GO!’로 행사의 포문을 열고 “일본에서 처음으로 팬분들과 만나는 자리라 진심으로 기쁘다. 함께 즐겨주시길 바란다”라고 말했다. 이어 “오늘 공연장은 방탄소년단 선배님께서 일본 데뷔 쇼케이스를 했던 장소다. 저희도 이곳에서 시작하게 돼 뜻깊다”라는 소감을 전했다.

멤버들은 ‘JoyRide’, ‘What You Want’, ‘FaSHioN’을 연이어 선보였다. 관객들은 노래와 춤을 따라하며 무대를 함께 즐겼고 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 공연이 끝나도 열기는 식을 줄 몰랐다. 객석에서 앙코르 요청이 쇄도했고 멤버들은 ‘FaSHioN’을 다시 부른 데 이어 ‘GO!’, ‘What You Want’ 무대로 화답하며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.

성공적인 데뷔 활동에 대한 소회도 들을 수 있었다. 이들은 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’로 미국 빌보드의 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 15위(9월 27일 자)로 진입하는 등 세계적인 사랑을 받았다. 이에 대해 “많은 분이 저희 음악을 들어주셔서 기뻤다”라고 감사 인사를 전했다. 쇼케이스를 마무리하며 “언젠가 방탄소년단, 투모로우바이투게더 선배님들처럼 스타디움 공연장을 가득 채우는 아티스트가 되고 싶다. 오늘이 그 첫걸음이라고 생각한다. 앞으로 저희가 성장해 나가는 모습을 지켜보고 응원해 달라”라는 담대한 포부를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

