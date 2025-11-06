FT아일랜드, 2025 마무리는 콘서트로…12월 'FTSODE' 개최

밴드 FT아일랜드가 연말 콘서트로 한 해를 마무리한다.

FT아일랜드는 오는 12월 27~28일 양일간 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 2025 FTISLAND CONCERT 'FTSODE'(2025 FT아일랜드 콘서트 '에프티소드')를 개최하고 팬들과 만난다.

'FTSODE'는 FT아일랜드와 EPISODE(에피소드)의 합성어로, FT아일랜드가 발매한 곡들의 메시지가 하나하나의 에피소드가 되어 FT아일랜드라는 큰 서사를 채워 나간다는 의미를 지닌다. 지난 2023년을 시작으로 3회째 개최되는 'FTSODE'는 연말 시상식 콘셉트 아래 진행된다. 2025년 한 해 동안 FT아일랜드와 프리마돈나(팬클럽)의 에피소드를 바탕으로, 서로의 한 해를 기념하는 시간을 가질 예정이다.

FT아일랜드는 올해 'FTestination'(에프티스티네이션) 프로젝트를 통해 다양한 감성을 지닌 디지털 싱글을 공개하고 있으며, 지난 9월에는 일본에서 정규 10집 'Instinct'(인스팅트)를 발매하며 팬들의 큰 관심을 모았다. 또한 'MAD HAPPY' 아시아 투어를 통해 국내외를 넘나들며 쉴 틈 없는 활약을 펼치고 있다.

한편 FT아일랜드의 연말 콘서트 'FTSODE' 티켓은 멜론티켓에서 구매할 수 있다. 오는 10일 위버스(Weverse) 멤버십 회원을 대상으로 선예매를 실시하며, 일반 예매는 14일 오후 8시부터 가능하다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]