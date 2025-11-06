임영웅 명품 공연, 안방에서 본다…서울콘 생중계

가수 임영웅이 안방까지 현장의 열기를 전한다.

6일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 생중계 소식이 전해졌다.

오는 11월 30일 오후 5시 KSPO DOME에서 열리는 임영웅의 서울 콘서트가 티빙(TVING)을 통해 생중계를 확정, 더 많은 관객을 만나게 됐다.

생중계되는 공연은 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서 개최되는 서울 콘서트로, 마지막 날인 30일 공연이 라이브로 공개된다.

이번 투어는 정규 2집 ‘IM HERO 2’를 발표하고 열리는 콘서트다. 한층 더 새로워진 셋리스트는 물론 다채로운 매력과 무대를 선보이며 전국 투어를 진행 중인 임영웅이 보여줄 모습에 기대감이 높아지고 있다. 임영웅의 서울 콘서트 생중계는 티빙 가입자라면 누구나 무료로 시청이 가능하다.

현장의 열기를 안방까지 전할 임영웅은 앞서 인천 콘서트를 성공적으로 마무리했고, 대구로 무대를 옮겨 하늘빛 축제를 펼친다. 임영웅의 대구 콘서트는 11월 7일부터 9일까지 EXCO 동관에서 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

