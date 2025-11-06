엄정숙 IHBIO 대표, ‘대한민국을 빛낸 10인 대상’ 시상자 참석

엄정숙 의료바이오 전문기업 아이에이치바이오(IHBIO) 대표가 최근 국회의사당 박물관에서 열린 ‘제14회 대한민국을 빛낸 10인 대상 시상식’에서 뮤지컬 부문 시상자로 참석, 수상자를 축하했다.

이번 시상식은 도전한국인협회 주최로 개최됐다. 한 해 동안 각 분야에서 두드러진 성과를 낸 인물들에게 상이 수여됐다.

이날 시상식에서는 방송, 연예인 부문 이상민, 음악 프로듀서 부문 라이머, 한류 아이돌 부문 브브걸 등이 수상의 영예를 안았다. 뮤지컬 부문에서는 배우 한지상이 대상을 수상했다.

엄정숙 대표는 한지상 배우에게 상을 직접 전달하며 “한국 뮤지컬의 도약은 예술인들의 헌신과 열정이 만든 결과”라며 “앞으로도 무대 예술이 세계 무대에서 더욱 사랑받기를 바란다”고 축하의 말을 전했다.

한편, 엄정숙 대표가 이끄는 아이에이치바이오는 의료 기술과 바이오 연구를 결합한 융합형 헬스케어 기업으로, 국내외에서 기술력과 혁신성을 인정받고 있다. 특히 해외 전시회와 국제 컨퍼런스에 꾸준히 참여하며 K바이오의 글로벌 위상 강화에 기여하고 있다. 앞으로도 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 헬스케어 산업의 선도 기업으로 성장해 나갈 계획이다.

