'이혼' 이시영, 전남편 아이 낳았다…둘째는 딸

배우 이시영(43)이 이혼 후 둘째를 안았다.

이시영은 5일 인스타그램에 딸을 품에 안고 찍은 사진을 올렸다. 신생아 디데이 달력에 '2'라고 써있어 전날 출산한 것으로 보였다. "하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고 평생 (첫째 아들) 정윤이랑 '씩씩이'(둘째 태명) 행복하게 해줄게"라며 "원혜성 교수님 감사합니다. 그 감사한 마음 잊지 않고 살게요"라고 남겼다.

이날 소속사 에이스팩토리는 "최근 이시영이 딸을 출산했다"며 "산모와 아이 모두 안정을 취하고 있다. 이시영은 건강 회복 후 활동을 이어갈 예정"이라고 했다.

이시영은 2017년 9월 요식업 사업가 조승현(52)씨와 결혼, 이듬해 정윤을 낳았다. 8년 만인 올해 3월 이혼을 발표했다. 4개월 만인 7월 "현재 임신 중"이라며 "결혼생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 법적관계가 정리되어 갈 즈음, 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택을 해야 했다. 폐기 시점을 앞두고 이식 받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 갈 것"이라고 했다.

