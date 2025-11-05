전국장애인체육대회 성황리 폐막…MVP 사격 김정남

지난달 31일부터 5일까지 6일 간 부산광역시 일원에서 열린 제45회 전국장애인체육대회(이하 장애인체전)가 폐회식을 끝으로 막을 내렸다.

이번 대회에는 전국 17개 시·도와 재미선수단 등 9,805명(선수 6,106명, 임원 및 관계자 3,699명)이 31개 종목에 참가해 선의의 경쟁과 화합의 장을 만들었다.

대회 마지막 날인 오늘 강서체육공원 실내체육관에서 열린 배드민턴 남자 복식 WH1, WH2 결승에서는 전남의 유수영(23, WH2)·진기범(22, WH1)조가 대전의 우철준(48, WH1)·한갑수(51, WH2) 조를 세트스코어 2대0(21-8 21-12)으로 승리하며 금메달을 획득했다. 이어진 배드민턴 남자 단식(스포츠등급 WH2) 결승에서는 유수영 선수(23, 전남)가 김정준 선수(47, 대구)를 세트스코어 2대0(21-12 22-20)으로 누르고 금메달을 추가하며 이번 대회 2관왕을 차지했다.

벡스코 제2전시관에서 열린 혼성 휠체어럭비 결승에서는 충남이 충북을 47대 44(11-12 13-14 11-10 12-8)로 꺾고 우승했다. 1피리어드부터 3피리어드까지는 충북팀이 계속해서 앞섰지만 4피리어드에서 충남팀이 역전해 우승을 차지했다.

5일 오후 3시 사직종합운동장 실내체육관에서 열린 폐회식에는 대한장애인체육회 정진완 회장, 부산광역시 박형준 시장, 제주특별자치도 김애숙 정무부시장을 비롯한 주요 내빈과 부산 시민 700여명이 참석했다.

이번 대회 종합우승은 경기도(250,288.88점), 2위는 서울(211,617.82점) 그리고 3위는 개최지 부산(176,245.20점)이 차지했다. 경기도는 지난 제41회 대회부터 5회 연속 종합우승을 차지했다.

이번 대회 최우수선수상(MVP)은 사격 김정남(세종)이 수상했다. 김정남은 이번 대회 참가한 총 8개 이벤트에서 금메달 6개 및 은메달 2개를 획득하며 맹활약했다. 5일 대한장애인체육회 출입기자단 투표를 통해 MVP로 확정된 그는 “상상만 했던 목표인데 이번 대회에서 MVP를 받게 되어 정말 기쁘다”며 소감을 전했다. 이어 “개인전에서는 끝까지 집중력을 유지하는 것이 가장 큰 도전이었고, 단체전에서는 서로를 믿고 응원한 팀워크 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며“앞으로는 꾸준히 노력해 더 성장한 모습으로 보답하겠다”고 밝혔다.

신인선수상은 육상의 신현진(경북)이 차지했다. 신현진은 이번 대회 출전한 3개 종목 모두에서 한국신기록을 달성하며 이번 대회 3관왕을 달성했다. 신현진은 “3관왕을 하게 돼 너무 좋았다. 앞으로 제 목표는 비장애인 대회든, 장애인 대회든 한국신기록을 깨는 것"이라며 소감을 전했다.

대한장애인체육회 정진완 회장은 폐회사를 통해 “이번 대회는 선수들의 투혼과 열정, 화합의 스포츠정신으로 대한민국 장애인체육의 미래를 더욱 기대하게 만든 대회였다”며 “대한장애인체육회는 언제나 선수 여러분을 응원하며 더 많은 기회를 만들고, 목표를 향한 여정을 함께하겠다”면서 “누구나 스포츠를 통해 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 전했다.

이번 제45회 전국장애인체육대회 종목별 경기 결과, 메달 수상자 등은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 차기 대회는 2026년 9월 제주특별자치도에서 개최될 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

