10월 베스트셀링 모델은 Model Y…벤츠와 BMW는?

10월 베스트셀링 모델은 테슬라 Model Y Long Range(2424대), 메르세데스-벤츠 E 200(1383대), 비엠더블유 520(1308대) 순이었다.

한국수입자동차협회(KAIDA)는 10월 수입 승용차 신규등록대수가 9월 3만2834대보다 26.7% 감소, 2024년 10월 2만1249대보다 13.2% 증가한 2만4064대로 집계됐으며 10월까지 누적 24만9412대는 전년 동기 21만5980대보다 15.5% 증가했다고 5일 발표했다.

10월 브랜드별 등록대수는 비엠더블유(BMW) 6,177대, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) 5,838대, 테슬라(Tesla) 4350대, 볼보(Volvo) 1435대, 렉서스(Lexus) 1226대, 비와이디(BYD) 824대, 토요타(Toyota) 813대, 아우디(Audi) 689대, 미니 (MINI) 657대, 포르쉐(Porsche) 594대, 폴스타(Polestar) 286대, 랜드로버(Land Rover) 259대, 포드(Ford) 216대, 폭스바겐(Volkswagen) 143대, 지프(Jeep) 127대, 혼다(Honda) 87대, 푸조(Peugeot) 74대, 캐딜락(Cadillac) 71대, 벤틀리(Bentley) 45대, 링컨(Lincoln) 42대, 람보르기니(Lamborghini) 31대, 마세라티(Maserati) 23대, 지엠씨(GMC) 23대, 페라리(Ferrari) 22대, 롤스로이스(Rolls-Royce) 10대, 쉐보레(Chevrolet) 2대였다.

배기량별 등록대수는 2,000cc 미만 1만517대(43.7%), 2000cc~3000cc 미만 5744대(23.9%), 3000cc~4000cc 미만 569대(2.4%), 4000cc 이상 312대(1.3%), 기타(전기차) 6922대(28.8%)로 나타났다. 국가별로는 유럽 1만6283대(67.7%), 미국 4831대(20.1%), 일본 2126대(8.8%), 중국 824대(3.4%) 순이었고 연료별로는 하이브리드 1만4389대(59.8%), 전기 6922대(28.8%), 가솔린 2619대(10.9%), 디젤 134대(0.6%) 순이었다.

구매유형별로는 2만4064대 중 개인구매가 1만5452대로 64.2%, 법인구매가 8612대로 35.8%였다. 개인구매의 지역별 등록은 경기 5087대(32.9%), 서울 3166대(20.5%), 인천 992대(6.4%) 순이었고 법인구매의 지역별 등록은 부산 2446대(28.4%), 인천 2254대(26.2%), 경남 1574대(18.3%) 순으로 집계됐다.

한국수입자동차협회(KAIDA) 정윤영 부회장은 “10월 수입 승용차 신규등록은 추석연휴로 인한 영업일수 감소로 전월대비 감소했다”라고 설명했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

