학산김성률장사배전국장사씨름대회, 6일부터 창원시 마산서 개최

대한씨름협회가 주최하고 창원특례시씨름협회가 주관하는 제22회 학산김성률장사배전국장사씨름대회가 6일부터 12일까지 7일간 창원특례시 마산실내체육관에서 개최된다.

이번 대회는 한국 씨름계의 거목인 학산 김성률 장사의 업적과 도전 정신을 기리기 위한 대회로 총 111팀, 843명의 선수가 참가해 치열한 씨름 열전을 벌인다.

경기는 초등부, 중학부, 고등부, 대학부 개인전 7체급과 단체전, 여자부 개인전은 3체급으로 각각 펼쳐진다. 전 종별 예선전~8강전까지는 단판제로 하며, 준결승 및 결승전은 3판 2선승제로 진행된다. 모든 경기는 맞붙기(토너먼트) 방식으로 진행된다.

이번 대회 경기들은 유튜브 채널 ‘샅바티비’에서 볼 수 있다. 7일 개회식 및 중학교부 개인전 각 체급 결승과 단체전 결승, 8일 초등학교부 단체전 준결승~결승, 9일 고등학교부 단체전 준결승~결승은 MBC PLUS(MBC SPORTS+)에서도 생중계된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

