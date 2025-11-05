댕냥이와 울산여행 ‘아이디어 공모전’… 대상 200만원 준댕

울산에서 반려동물과 즐길거리를 제안 받는 ‘반려동물 동반여행 아이디어 공모전’ 포스터. 울산문화관광재단 제공

울산문화관광재단이 ‘반려동물 동반여행 아이디어 공모전’을 연다고 5일 밝혔다.

이번 공모전은 문화체육관광부와 한국관광재단이 선정한 반려동물 친화관광 도시 울산의 관광자원을 활용한 창의적이고 실현가능한 동반여행 아이디어를 발굴해 지역관광 활성화의 새로운 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 반려동물과 함께할 수 있는 체험형 여행코스 또는 숙박·식음·체험·굿즈 등과 연계한 여행 프로그램이다. 반려동물 및 관광에 관심 있다면 누구나 참가할 수 있으며, 울산문화관광재단 홈페이지의 참가 서식을 채워서 오는 23일까지 접수하면 된다.

전문가 심사를 통해 대상(1명·200만원), 최우수상(1명·100만원), 우수상(3명·각 50만원), 장려상(10명·각 20만원)을 뽑고 시상한다. 시상식은 다음달 2일 울산전시컨벤션센터(유에코)에서 열린다.

재단 관계자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 문화가 확산되면서 동반 여행 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “공모전을 통해 울산만의 매력적인 반려동물 친화 여행 콘텐츠를 발굴하고, 전국에서 공감할 수 있는 관광 모델을 만들겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

