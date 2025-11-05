‘마리와 별난 아빠들’ 하승리, 박은혜·황동주·금보라와 불편한 동석 이유는

하승리네 가족이 불편한 식사 자리에 초대된다.

오늘(5일) 저녁 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온) 18회에서는 강마리(하승리 분)가 엄마 주시라(박은혜 분), 아빠 강민보(황동주 분), 할머니 윤순애(금보라 분)와 한 식탁에 앉는다.

앞서 마리의 친척 이모부 진기식(공정환 분)은 아내 윤언경(조향기 분)에게 마리를 위한 서프라이즈 파티를 준비해달라고 했다. 마리가 곧 엄병원의 식구가 될 것이고, 아들 진솔(정한솔 분)을 위해 미리 판을 깔아두면 좋을 것이라고 생각했기 때문. 이에 불만을 가진 언경은 기식 몰래 민보를 초대했다.

오늘(5일) 방송에서는 언경의 계략대로 마리, 시라, 민보, 순애가 한자리에 모인다. 시라와 순애는 불청객인 민보를 한껏 노려보고 있고, 마리는 예상치 못한 상황에 눈치를 보느라 잔뜩 긴장한다. 이 불편한 파티 자리에서 어떤 대화가 오갈지 궁금증이 증폭된다.

그런가 하면 민보의 초대를 전혀 알지 못했던 기식 역시 당황스러운 듯 눈을 이리저리 굴리고, 이내 언경의 속내를 눈치채며 표정이 굳어진다.

한편, 이 모든 사태를 예견한 언경은 한껏 차려입은 채 뿌듯한 듯 미소를 짓고 있어 얄미움이 더욱 극대화된다. 시라에 대한 질투와 자격지심으로 전 부부의 불편한 만남을 계획한 그녀만의 서프라이즈, 그 결말에 이목이 집중된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

