유튜버 상해기, 음주측정 거부 논란 후 뒤늦은 사과…“하루하루 반성 중”

유튜버 상해기. 사진 = 유튜브 ‘상해기SangHyuk’

유튜버 상해기(본명 권상혁)가 음주측정 거부 논란 이후 뒤늦게 사과의 뜻을 전했다.

상해기는 최근 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 “오랜 시간 아무 말씀드리지 못해 정말 죄송하다”는 글을 게재했다.

그는 “그동안 죄책감과 두려움, 저를 믿어주셨던 분들에게 실망을 드렸다는 생각에 어떤 말을 꺼내야 할지 쉽게 결정하지 못했다”며 사과가 늦어진 이유를 설명했다. 이어 “제 자신을 깊이 돌아봤다. 제 행동이 얼마나 잘못된 것이었는지, 그리고 그로 인해 얼마나 많은 분들께 상처를 드렸는지 하루하루 반성하며 지내고 있다”고 덧붙였다.

앞서 상해기는 지난 9월 21일 도로교통법 위반(음주측정 거부) 혐의로 경찰에 체포됐다. 당시 음주 상태로 운전을 하다 적발됐으나 측정을 거부하고 도주 시도해 현행범으로 체포됐다.

한편, 상해기는 2018년 아프리카TV BJ로 시작해, 2019년 유튜브로 활동 무대를 넓히며 먹방 콘텐츠로 인기를 얻었다. 또한 2023년 KBS 2TV 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에도 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]