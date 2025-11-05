벤츠 공식 딜러 한성자동차, 40주년 시승 페스티벌 개최

한성자동차 40주년, 축하와 감사의 페스티벌 ‘Happy 40th Anniversary, Han Sung!’. 사진=한성자동차

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 창립 40주년을 맞아 전국 18개 전시장에서 고객 감사 시승 페스티벌 ‘Happy 40th Anniversary, Han Sung!’을 개최한다고 밝혔다.

지난 40년간 한성자동차와 함께해 온 고객의 성원에 보답하기 위해 마련된 이번 행사는 11월 7일부터 9일(일)까지 단 3일간 전국 전시장에서 동시에 진행된다. 고객들은 평소 경험하고 싶었던 메르세데스-벤츠의 정교한 주행 감성을 직접 체험하고, 전시장에서 다양한 프로그램과 혜택을 즐길 수 있다.

전시장에서는 한성자동차의 40년 여정을 함께 할 수 있는 참여형 프로그램이 운영된다. 방문객들은 ▲40년의 순간을 기록할 수 있는 ‘기념 포토존’, ▲브랜드의 발자취를 돌아보는 ‘한성 헤리티지 퀴즈’, ▲축하의 마음을 남길 수 있는 ‘메시지 월’ 등에서 한성자동차의 40주년을 함께 축하하는 특별한 시간을 보낼 수 있다.

메인 프로그램인 시승 행사는 사전 예약제로 운영되며, 참여를 희망하는 고객은 한성자동차 공식 웹사이트 내 이벤트 페이지 또는 인스타그램·페이스북 등 SNS 채널을 통해 간편하게 신청할 수 있다. 시승 고객에게는 메르세데스-벤츠 굿즈를 증정하며 이 중 추첨을 통해 ▲아이폰 17 프로와 ▲다이슨 에어랩, ▲뱅앤올룹슨 스피커, ▲신세계상품권 30만 원권 등 다양한 경품을 제공한다.

이와 함께, 행사 기간 동안 차량을 계약한 고객에게는 메르세데스-벤츠 패커블 보스턴백이 증정되며, 이 중 11월 28일까지 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 금융 상품을 통해 차량을 구입한 고객에게는 추가 경품과 사은품이 주어진다. 지난 40년간의 성원에 감사하는 마음을 담아 총 40명의 고객을 추첨해 ▲골드바 10돈과 ▲뱅앤올룹슨 베오사운드 A9 스피커, ▲리모와 기내용 캐리어, ▲하이엔드 호텔 스위트룸 패키지, ▲LG 스탠바이미 2, ▲호텔 뷔페 디너 2인 식사권, ▲돔 페리뇽 빈티지 샴페인 등 푸짐한 경품을 증정한다. 또, 전기차 라인업(PHEV 제외) 및 메르세데스-마이바흐, 메르세데스-AMG, G-Class 구입 고객에게는 조선호텔앤리조트 통합 바우처가 추가 제공되어 한성자동차만의 프리미엄 고객 경험을 선사한다.

한성자동차 김마르코 대표는 “이번 시승 페스티벌은 40년간 이어온 고객과의 신뢰와 여정을 기념하는 축제의 장이자, 새로운 미래를 향한 한성자동차의 도약을 상징하는 이벤트”라며 “앞으로도 고객과 함께 성장하며, 한성자동차만의 차별화된 프리미엄 경험을 지속적으로 선보이겠다”라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

