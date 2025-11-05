키오프, 오늘 日 데뷔 앨범 발매…해외시장 진출 본격화

걸그룹 '키스 오브 라이프'(KISS OF LIFE·키오프)가 5일 일본 첫 번째 미니 앨범 '도쿄 미션 스타트(TOKYO MISSION START)'를 발매했다.

타이틀곡 '러키(Lucky)'를 비롯해 총 6개 트랙이 수록됐다. '러키'는 이들의 정체성을 담은 컨템퍼러리 R&B를 중심으로 여러 장르를 녹여냈다. 2000년대 초반 R&B의 향수를 자극한다.

이외에도 선공개 싱글로 발매된 '스티키(Sticky)(Japanese Ver.)'를 비롯 '미다스 터치(Midas Touch)(Japanese Ver.)', '시(Shhh)(Japanese Ver.)' 등 국내외 인기곡이 일본어 버전으로 새로 실렸다.

2023년 데뷔한 키스오브라이프는 이번 싱글을 통해 본격적으로 해외 시장에 진출한다.

소속사 S2엔터테인먼트는 "'우리와의 만남이 곧 행운이 된다'는 자신감 넘치는 메시지를 전한다"고 소개했다.

