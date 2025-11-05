문가비, 아들과 근황 공개 후 AI 합성 피해 호소…“일상 왜곡 멈춰달라”

모델 문가비가 배우 정우성과의 혼외자 논란 이후 처음으로 아들과의 근황을 전한 가운데, AI 합성 피해를 호소하며 아들의 얼굴 추측을 자제해 달라고 당부했다. 사진 = 문가비 SNS 계정

모델 문가비가 배우 정우성과의 혼외자 논란 이후 처음으로 아들과의 근황을 전한 가운데, AI 합성 피해를 호소하며 아들의 얼굴 추측을 자제해 달라고 당부했다.

문가비는 5일 자신의 SNS에 “지난 30일, 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했었다”며 “엄마와 아들의 평범한 일상과 아이의 모습이 담긴 사진들이었다. 아이의 얼굴이 드러난 사진이나 영상은 어떤 곳에도 공개하지 않았다”고 밝혔다.

이어 “그럼에도 불구하고 저와 전혀 관계없는 한 계정에서 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용해 불법 영상을 제작했고, 마치 제가 아이의 얼굴을 공개하고 인터뷰성 공식 멘트를 남긴 것처럼 게시글이 올라왔다”고 전했다.

문가비는 “그 영상 속 저와 아이의 모습과 그 아래 함께 더해진 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며, 원본 사진을 이용해 무단 제작되어 만들어진 AI (인공지능) 합성 영상”이라고 설명했다.

그는 “아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진·영상들을 포함해 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는, 법을 위반하는 행위들은 더이상 삼가주시길 바란다. 부탁드린다”고 호소했다.

한편 문가비는 지난해 11월 아들을 출산했다. 이후 아들의 친부가 배우 정우성으로 알려지며 큰 파장을 일으켰다. 정우성은 혼외자 사실을 인정하며 “아버지로서 끝까지 책임을 다할 것”이라고 밝혔고, 지난 8월 비연예인 여자친구와 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]