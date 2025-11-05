하이브로, ‘드래곤빌리지’ 새 코믹북 출시…신작 드래곤·한정 혜택도 제공

이미지=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 자사의 대표 IP ‘드래곤빌리지’의 새로운 스토리를 담은 코믹 액션 판타지 만화 ‘드래곤빌리지 코믹북 1’을 11월 5일 출간했다고 밝혔다.

하이브로에 따르면 코믹북은 출간 직후 뜨거운 반응을 얻으며 5일 오전 기준 교보문고 베스트셀러 1위에 오르는 등 ‘드래곤빌리지’ IP의 꾸준한 인기를 다시 한 번 입증했다.

‘드래곤빌리지 코믹북 1’은 테이머를 꿈꾸는 소년 ‘수호’와 미스터리한 드래곤 ‘고신’이 팀을 이루어 유타칸의 어둠에 맞서는 신선한 이야기로 구성되어 있으며 120만 독자의 사랑을 받은 원조 작가진 김언정(글), 정수영(그림)이 다시 뭉쳐 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.

책은 원작 '드래곤빌리지'의 세계관을 바탕으로 빠른 전개와 강력한 몰입감, 생동감 넘치는 드래곤 묘사를 더해 코믹 액션 판타지만의 재미를 극대화했다. 이를 통해 어린이 독자들의 상상력을 자극하고 진정한 우정과 용기의 가치를 전한다.

출간을 기념해 풍성한 구매 혜택도 마련됐다. 초판 한정으로 ‘드래곤빌리지’ 또는 ‘드래곤빌리지 컬렉션’ 게임에서 사용할 수 있는 신규 드래곤 '레무레스' 특별 코드가 증정된다.

또한 교보문고 단독 선판매 기간(11월 5일~25일) 동안 교보문고 온라인에서 도서를 구매하는 독자에게는 '드래곤빌리지 2026 데스크 캘린더'를 선착순으로 증정한다.

하이브로는 "오랫동안 '드래곤빌리지'의 새로운 코믹스를 기다려온 독자들의 성원에 힘입어 출간 직후 좋은 반응을 얻고 있다."라며, "새로운 주인공들과 함께하는 흥미진진한 모험을 통해 독서의 재미는 물론, 우정과 성장의 가치를 전하는 책이 되길 바란다"고 전했다.

‘드래곤빌리지 코믹북 1’은 11월 5일부터 교보문고 온/오프라인 매장에서 단독으로 먼저 만나볼 수 있으며, 선판매 기간 종료 후 다른 대형서점과 온라인 서점으로 판매처가 확대될 예정이다.

황지혜 기자

