‘류승룡→이정재·하정우’ 오랜만에 안방극장 나들이…‘스타 파워’ 기대

그동안 영화나 OTT 시리즈 중심으로 활동하던 배우들이 하나둘씩 TV 드라마로 돌아오고 있다. OTT 전성시대 속 스타 배우의 잇따른 컴백은 그간 쌓아온 연기 내공과 대중적 인지도를 바탕으로 TV 드라마 시장에 새 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다. 사진은 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' 류승룡



영화나 OTT에서만 볼 수 있던 배우들이 오랜만에 안방극장에 돌아왔다. 한동안 TV 드라마에서 보기 힘들었던 배우들이 하나둘씩 복귀하면서 안방극장에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

현재 인기리에 방영 중인 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’(JTBC)는 배우 류승룡의 TV 드라마 복귀작으로 주목받았다. 2010년 ‘개인의 취향’(MBC) 이후 15년 만에 선보이는 TV 드라마다. 류승룡은 최근 ‘무빙’(디즈니+)·영화 ‘아마존 활명수’·‘닭강정’(넷플릭스)·‘파인:촌뜨기들’(디즈니+) 등 영화와 주요 OTT 시장에서 활약해 왔다.

류승룡 사진=JTBC

류승룡은 “고향처럼 꼭 오고 싶었다. 사전 제작이라는 것이 많이 달라졌다. 예전에는 쪽대본도 있고, 리졸브라고 밤을 새워서 계속 촬영했는데, 그런 부분이 많이 개선됐다”며 “오랜만에 돌아온 만큼 시청률 부담도 크다”고 안방극장에 복귀한 소감을 밝혔다.



이번 작품에서 류승룡은 서울 자가와 대기업, 부장이라는 성과에 자부심을 갖고 있지만 하루아침에 모든 것을 잃고 자기 삶을 돌아보게 되는 김낙수 부장을 맡았다. 지금까지 다양한 장르에서 인상 깊은 연기를 보여줬던 류승룡은 이번엔 생활 밀착형 중년 부장 캐릭터로 새롭게 도전해 깊은 공감을 선사하고 있다. 특유의 자연스러운 연기와 디테일한 감정 표현으로 현실적인 중년 직장인의 삶과 인간적인 매력을 섬세하게 그려내 오랜만에 돌아온 안방극장에서 확실한 존재감을 과시하고 있다.

이정재. 사진=tvN



넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 신드롬으로 글로벌 배우로 우뚝 선 이정재는 6년 만에 TV 드라마를 찾았다. 지난 3일 첫 방송한 ‘얄미운 사랑’(tvN)에서 그는 초심을 잃은 국민배우 임현준 역을 맡아 배우 임지연과 로맨스 호흡을 펼친다. ‘오징어게임’을 비롯해 세계적인 프랜차이즈 스타워즈 시리즈 중 하나인 ‘애콜라이트’(디즈니+)에서 주연을 맡는 등 누구보다 바쁜 글로벌 행보를 보이고 있는 이정재는 2019년 ‘보좌관’(JTBC) 이후 오랜만에 브라운관 시청자를 찾았다.

'얄미운 사랑' 이정재

이정재는 “전작이 워낙 무게감 있고 장르적 특징이 강해 가볍고 발랄한 작품을 하고 싶었다”며 “마침 기회가 와서 덥석 물었다”고 출연 소감을 밝혔다. 실제로 이정재는 첫 방송부터 몸을 내던지는 코믹 연기로 화제를 모았다. 극 중 계단에서 굴러떨어지며 바지가 찢어져 빨간 무늬 속옷이 공개되는 등 월드스타 존재감을 잠시 내려놓고 새로운 캐릭터에 몰입했다. 이정재 활약에 힘입어 첫 방송 시청률 또한 닐슨코리아 기준 전국 가구 5.5%, 최고 6.5%를 기록하며 쾌조의 출발을 보였다.

하정우. 사진=뉴시스

대한민국을 대표하는 영화배우로 자리 잡은 하정우는 19년 만에 드라마로 컴백한다. 최근까지 영화 ‘로비’·‘브로큰’·‘하이재킹’·‘수리남’(넷플릭스) 등 영화와 주요 OTT 시리즈에서 활약했던 하정우는 내년 방영 예정인 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(tvN) 주연을 맡았다. 2007년 ‘히트’(MBC) 이후 19년 만이다. 영혼까지 끌어모은 대출, 일명 영끌로 건물주가 되지만 어마어마한 빚더미에 앉은 가장 기수종 역을 맡은 하정우는 건물을 지키려다가 점점 수렁에 빠지는 인물의 상황을 명불허전 흡인력 강한 연기로 그려낼 것으로 기대된다.

영화와 대규모 제작비의 OTT 시리즈에 주로 출연해온 톱배우의 연이은 TV 드라마 복귀는 시청률·화제성 확보는 물론이고 드라마 산업의 활력 회복에도 도움을 줄 것으로 기대된다. 넷플릭스 등 거대 자본에 위축됐던 TV 드라마에 스타 배우가 컴백하면서 방송사는 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 대중의 관심을 다시 한 번 끌어모으는 효과를 기대할 수 있다. 동료 배우에게도 새로운 자극과 동기 부여가 돼 드라마 산업의 전반적인 성장과 안방극장의 콘텐츠 다양성 및 질 향상에 긍정적 영향을 줄 것으로 보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

