부산 인테리어 전문업체 한샘리하우스 부산중앙이 오픈 4주년을 맞아 오는 5일부터 12월 31일까지 ‘4주년 기념 감사제 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 지난 4년간 고객들의 꾸준한 관심과 성원에 보답하기 위해 마련됐다. 행사 기간 동안 계약 고객에게는 ▲전체공사 시 최대 750만 원 할인 ▲부엌·수납·바스 단품 추가 할인 등 다양한 혜택이 제공된다.

한샘리하우스 부산중앙은 한샘 본사 직시공 시스템을 운영하는 공식 인증 대리점이다. 위변조가 불가능한 한샘 전자 계약서와 전문 인력의 시공 현장 감리, 사후 A/S까지 책임지는 체계적 관리 시스템을 갖추고 있다. 또한, 고객 맞춤형 상담과 전문적인 설계를 통해 합리적인 예산으로 고품질 인테리어를 제안한다.

특히 올해는 한샘의 대표 프리미엄 주방 브랜드인 ‘키친바흐’가 리뉴얼되면서, 한샘리하우스 부산중앙의 정영학 본부장이 스페셜리스트로 선정됐다. 한층 강화된 상담 품질과 시공 노하우를 선보일 예정이다. 이를 통해 고객은 본사에서 인증한 전문가의 컨설팅과 함께 최대 할인 혜택을 받을 수 있다.

한샘리하우스 부산중앙 관계자는 “지난 4년간 한샘리하우스 부산중앙을 찾아주신 고객분들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 4주년 감사제를 통해 보다 많은 고객이 믿을 수 있는 한샘 직시공 서비스를 경험하길 바란다”고 전했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 한샘리하우스 부산중앙 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]