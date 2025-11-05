‘전국 우슈 선수 한자리에’ 학생·생활체육우슈대회 성황리 종료

사진=대한우슈협회 제공

대한우슈협회는 5일 “지난 1일부터 3일까지 충청북도 보은군 보은국민체육센터에서 제29회 전국학생우슈선수권대회 겸 생활체육우슈대회를 성공적으로 개최했다”고 밝혔다.

이번 대회에는 전국에서 전문체육과 생활체육 우슈 선수 약 300명이 참가했으며, 학생선수권대회는 초·중·고·대학부 선수들이 출전해 치열한 기량 경쟁을 벌였다.

종합 순위에서는 경기도가 금메달 27개로 1위를 차지했고, 충청북도(금 16개)와 서울특별시(금 15개)가 뒤를 이었다.

생활체육 부문에서는 최고령 선수상에 손주혜(1938년생, 부산, 영도태극권연합회), 최연소 선수상에 김서영(2017년생, 경기, 안성시G-스포츠우슈클럽)이 각각 선정됐다.

사진=대한우슈협회 제공

전문체육 부문에서는 최우수 선수상에 김민찬(경북, 남자중학부, 안동시우슈협회), 우수 선수상에는 김가원(경기, 남자초등부, 명지대석사우슈체육관)과 이은수(경북, 남자중학부, 김천시우슈협회)이 수상했다.

이번 대회는 대한우슈협회가 주최하고, 충청북도우슈협회가 주관했으며, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회, 충청북도체육회, 보은군, 보은군의회, 보은군체육회가 후원했다.

대한우슈협회 김벽수 회장은 “학생선수권과 생활체육대회를 함께 진행한 이번 대회는 전문체육 선수와 생활체육인이 한자리에 모여 우슈의 즐거움과 가치를 나누는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 대한우슈협회는 모든 우슈인이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

사진=대한우슈협회 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

