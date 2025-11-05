방시혁 하이브 의장, ‘자본시장법 위반 혐의’로 2차 조사

자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브(HYBE) 의장이 경찰 2차 조사를 진행 중이다.
5일 경찰에 따르면 방 의장은 이날 오전부터 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해 조사받고 있다. 방 의장은 지난 9월 15일과 22일 두 차례에 걸쳐 경찰에 출석한 바 있다.
방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 주주로부터 주식을 매수하는 과정에서 당시 하이브가 상장 준비를 진행하고 있었음에도 마치 상장이 지연될 것처럼 기존 주주를 기망한 혐의를 받는다. 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 임원이 출자해 설립한 사모펀드(PEF)의 특수목적법인(SPC)에 주주들이 보유 중인 주식을 매각하게 했다는 게 핵심이다.
해당 사모펀드는 하이브가 상장한 뒤 보유 주식을 매각했고, 주주 간 계약에 따라 하이브 최대 주주인 방 의장은 매각 차익의 30%인 1900억원의 이익을 취득했다. 이와 관련 경찰은 올해 6월 30일과 7월 24일 한국거래소(KRX)와 하이브 사옥을 압수수색했다.
정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com
