‘HEART MAID’, 진화한 선미 팝

가수 선미가 첫 정규 앨범 하트 메이드(HEART MAID)로 가요계 귀환을 알린다.

선미는 5일 새 앨범 하트 메이드를 발표하고 ‘음악으로 듣는 이들의 마음을 보듬는다’라는 핵심 메시지를 전한다. 그간 쌓아온 감성과 음악적 스펙트럼을 총 집약한 첫 정규앨범으로 선미가 전곡 작업에 참여했다.

앞서 여러 콘텐츠들을 통해 ‘콘셉트 장인’다운 콘셉트로 대중들의 이목을 한껏 집중시켰다. 콘셉트 포토를 통해 선보인 선미의 스펙트럼은 강렬함 속에서도 예술적인 미학을 지켰다. 다양한 오브제, 착장들을 활용해 앨범의 정서를 시각적으로 풀어냈으며, 단순한 콘셉트 포토를 넘어 하나의 현대미술 작품처럼 완성도를 높였다. 시니컬하면서도 귀신같이 오싹한 무드를 담아낸 콘셉트로 ‘선미가 곧 장르’라는 수식어를 입증했다.

나아가 하트 메이드는 선미가 데뷔 이후 처음 선보이는 정규 앨범으로 총 13곡이 수록됐다. 일렉트로닉한 사운드의 인트로 트랙 메이드(MAID)를 시작으로, 특유의 강렬한 퍼포먼스를 담아낸 타이틀곡 시니컬(CYNICAL), 전작 벌룬 인 러브(Balloon in Love)와 블루!(BLUE!)를 비롯한 밴드사운드 트랙, 그리고 선미만의 감성을 담은 R&B 및 발라드 트랙까지 다양하다.

시니컬은 냉철한 시선을 선미만의 언어로 풀어낸 곡이다. 냉소적인 태도로 세상을 마주하는 이들에게 ‘WHY SO CYNICAL?’이라는 질문을 던지는 곡으로 과감한 비주얼과 퍼포먼스로 음악적 완성도를 더하며 시각적인 몰입도까지 더했다. 음악이 전달하고자 하는 메시지를 독창적인 콘셉트로 유기적으로 연결해온 선미의 음악 세계가 한층 확장된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

