CGV, '11월엔 1로 와, CGV로!’ 이벤트 진행

CGV가 11월엔 1로 와, CGV로! 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 숫자 1을 콘셉트로 다양한 혜택과 재미 요소를 더해 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다. 오는 30일까지 진행된다.

11월에는 프레데터: 죽음의 땅, 엄마를 버리러 갑니다, 구원자, 부고니아, 나우 유 씨 미 3, 나혼자 프린스, 위키드: 포 굿, 국보, 앤드 오브 에반게리온, 주토피아 2 등 다채로운 신작을 만나볼 수 있다. CGV는 11월 개봉작들의 핵심 포인트를 단 한 줄로 표현한 111개의 문장을 선보인다. 영화에 대한 어떠한 정보도 없이 표기된 한 줄의 문구만 보고 영화를 선택할 수 있도록 하는 특별한 경험을 제공한다.

이 밖에도 CGV 모바일 앱의 커뮤니티 플랫폼 씨네톡에서는 씨네톡 영업왕 이벤트가 진행된다. 본인의 최애 영화를 소개하는 한 줄의 문구를 작성하면 추첨을 통해 11명에게 2D 영화 관람권 1+1매를 증정한다. 우수 참여 게시글 11개를 선정해 매주 수요일 오전 11시 이벤트 페이지에 추가 등재할 예정이다. 영화 감상 경험을 공유하고 공감대를 나누는 또 하나의 참여형 이벤트다.

CJ CGV 정진아 IMC팀장은 “11월을 맞아 숫자 1을 테마로 준비한 이번 이벤트는 영화 관람의 즐거움을 다채로운 혜택과 함께 즐길 수 있도록 기획했으니 많은 관심 부탁드린다”며 “관객들이 CGV에서만 경험할 수 있는 특별한 11월을 보내길 바란다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

