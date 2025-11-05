BTS 지민·정국, ‘이게 맞아?!’ 시즌2로 달린다

그룹 방탄소년단 멤버 지민과 정국의 예능 콘텐츠 ‘이게 맞아?!’가 오는 12월 3일 시즌2로 돌아온다.

5일 오전 9시 방탄소년단 공식 SNS에 ‘이게 맞아?!’ 시즌2 티저 이미지가 게재됐다. ‘이게 맞아?!’는 지민과 정국이 함께 떠나는 예측불가한 우정 여행기를 담은 디즈니+ 오리지널 시리즈다. 작년 9월 뜨거운 사랑 속에 막을 내린 시즌1 이후 약 1년 3개월 만에 새로운 이야기가 공개된다. ‘이게 맞아?!’ 시즌1은 공개 후 42일 동안 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 비드라마 콘텐츠(영어권 콘텐츠 제외)로 등극했다. 이에 힘입어 시즌2는 한층 업그레이드된 재미로 돌아온다.

‘이게 맞아?!’ 시즌2에서는 전역 일주일 만에 다시 시작된 리얼한 우정 여행기가 펼쳐진다. 소박한 예산과 오래된 여행책 하나만 들고 스위스와 베트남 곳곳을 누빈다. 지민과 정국은 12일간의 여정 속에서 웃음과 감동 그리고 한층 깊어진 ‘찐친 케미스트리’를 선사한다.

시즌2는 짐을 최소화한 ‘미니멀리즘 여행’ 콘셉트로 차별화를 꾀했다. 여행 내내 경비를 직접 벌기 위해 치열하게 게임에 임하는 둘을 지켜보는 것도 재미 포인트다. 예상치 못한 상황 속에서 드러나는 솔직하고 생생한 감정은 지민과 정국의 매력을 돋보이게 한다.

시즌1에서 사랑받았던 액티비티와 장난기 어린 팀워크는 그대로 이어진다. 스위스와 베트남에서 다채로운 체험을 하면서 둘의 우정은 한층 깊어지고 꾸밈없는 일상과 솔직한 대화, 예측불가한 사건들은 시청자들에게 웃음과 감동을 전한다.

티저 이미지와 함께 본편의 기대감을 높이는 스포일러 스틸도 공개됐다. 사진 속 둘은 스위스의 상징인 마테호른 앞에서 여유롭게 미소를 짓고 베트남 호이안의 해변에서 배를 타고 야경을 즐긴다. 여행지에서 포착된 자연스러운 모습은 이번 시즌에 대한 궁금증을 더욱 높인다.

디즈니+에서 단독 공개되는 ‘이게 맞아?!’ 시즌2는 총 8개의 에피소드로 구성됐다. 오는 12월 3일부터 24일까지 매주 수요일 두 편씩 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

